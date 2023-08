Circuitos integrados que se disuelven en agua, un avance muy interesante

La basura electrónica es un problema importante con el que tenemos que lidiar desde hace años, y los circuitos integrados que se disuelven fácilmente en agua podrían ayudarnos a hacer frente a este problema, ya que simplificaría el proceso de desmantelado de sus componentes clave y evitaría el proceso de quemado que genera un humo altamente tóxico.

Atento, que la idea es muy sencilla pero muy interesante. Infineon ha empezado a utilizar circuitos integrados fabricados con fibras naturales de plantas que se disuelven fácilmente cuando se introducen en agua caliente (90 grados C mínimo). Para que el proceso se complete hay que dejarlos sumergidos en agua a dicha temperatura durante al menos media hora.

El agua caliente rompe las fibras del PCB y hace que estas se desintegren, liberando los chips y otros componentes sólidos que estaban integrados en la placa. Obviamente esto hace que su recuperación, reciclaje y reutilización sea mucho más sencilla. Esta placa soluble en agua se conoce como Soluboard, y ha sido desarrollada por JivaMaterials.

Hace cosa de un año Microsoft también hizo un experimento curioso con un PCB de Soluboard. Lo utilizó para crear un ratón, y posteriormente llevó a cabo un proceso de reciclaje completo para ver si realmente era viable. El PCB fue disuelto en agua caliente, y según el gigante de Redmond solo necesitaron mantenerlo sumergido durante 5 minutos y medio a una temperatura de 100 grados. También podía disolverse en agua fría (20 grados), pero en este caso era necesario esperar 5 horas.

Tras disolver el PCB pudieron recuperar el chip principal, que pasó por el horno para eliminar cualquier resto de humedad. Tras finalizar el proceso ese chip pudo ser reutilizado sin ningún problema, y sin pérdida aparente de rendimiento Microsoft dijo que gracias a este diseño soluble en agua se pudo reducir el impacto medioambiental del ratón en un 60,2%.

Sin duda es un enfoque interesante, sobre todo porque en teoría es resistente a entornos con una alta humedad, pero al mismo tiempo genera algunas dudas por el riesgo que implicaría cualquier tipo de salpicadura o derrame de líquidos accidental. Por otro lado, también han salido voces críticas que dicen que este tipo de PCBs se podrían utilizar para favorecer la obsolescencia programada.

No creo que se vaya a adoptar a gran escala, más bien creo que ocurrirá todo lo contrario, y es una lástima, porque en determinadas configuraciones y productos este tipo de circuitos integrados podría ser realmente interesante y perfectamente funcional.

♻️ We are adopting Soluboard®, a #recyclable & #biodegradable printed circuit board substrate based on natural fibers. It was designed by @JivaMaterials & the #organic structure allows the components of devices to dissolve when immersed in hot water. More: https://t.co/3yLMC5cuGh pic.twitter.com/mnWjPbSok7

— Infineon (@Infineon) July 28, 2023