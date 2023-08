Cambios en los requisitos de Windows 11, estos procesadores ya no son compatibles

Los requisitos de Windows 11 no solo son elevados, también son algo dinámico que puede ir cambiando con el paso del tiempo. Esto es algo que genera inseguridad entre los usuarios, que pueden acabar encontrándose de la noche a la mañana con la triste realidad de que su equipo ha dejado de ser compatible con este sistema operativo.

Si esto ocurre tendríamos que cambiar el procesador a uno compatible, algo que no siempre es posible, aunque al final también podríamos seguir utilizando Windows 11 sin más ya que, de momento, este sistema operativo funciona sin problemas incluso con procesadores no soportados. Digo de momento porque siempre cabe la posibilidad de que Microsoft decida cambiar esto con una actualización, y que bloquee la instalación de Windows 11 en equipos con CPUs no soportadas.

El caso es que Microsoft ha decidido eliminar de la lista de CPUs compatibles con Windows 11 una enorme cantidad de procesadores Xeon, concretamente todos los modelos E-2000, que incluye una gran variedad de modelos basados tanto en Coffee Lake como en Rocket Lake.

Esto hace que la lista sea cuando menos curiosa, ya que esas generaciones de procesadores tienen compatibilidad plena en sus versiones de consumo general, y se encuadran respectivamente como Core Gen 8 y Core Gen11. Os dejo a continuación la lista completa de CPUs que se quedan sin soporte por el lado de Intel:

Intel Xeon E-2104G.

Intel Xeon E-2124.

Intel Xeon E-2124G.

Intel Xeon E-2126G.

Intel Xeon E-2134.

Intel Xeon E-2136.

Intel Xeon E-2144G.

Intel Xeon E-2146G.

Intel Xeon E-2174G.

Intel Xeon E-2176G.

Intel Xeon E-2176M.

Intel Xeon E-2186G.

Intel Xeon E-2186M.

Intel Xeon E-2224.

Intel Xeon E-2224G.

Intel Xeon E-2226G.

Intel Xeon E-2226GE.

Intel Xeon E-2234.

Intel Xeon E-2236.

Intel Xeon E-2244G.

Intel Xeon E-2246G.

Intel Xeon E-2254ME.

Intel Xeon E-2254ML.

Intel Xeon E-2274G.

Intel Xeon E-2276G.

Intel Xeon E-2276M.

Intel Xeon E-2276ME.

Intel Xeon E-2276ML.

Intel Xeon E-2278G.

Intel Xeon E-2278GE.

Intel Xeon E-2278GEL.

Intel Xeon E-2286G.

Intel Xeon E-2286M.

Intel Xeon E-2288G.

Intel Xeon E-2314.

Intel Xeon E-2324G.

Intel Xeon E-2334.

Intel Xeon E-2336.

Intel Xeon E-2356G.

Intel Xeon E-2374G.

Intel Xeon E-2378.

Intel Xeon E-2378G.

Intel Xeon E-2386G.

Intel Xeon E-2388G.

En cuanto a AMD solo hay tres modelos afectados, las APUs Ryzen 5 PRO 4655G y Ryzen 5 PRO 4655GE, ambas basadas en Zen 2, y el procesador AMD Ryzen 3 5380U, que utiliza también la arquitectura Zen 2 y es un chip de bajo consumo para portátiles que todavía no había sido anunciado por parte de AMD.