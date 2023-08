Sony llevará a PS5 a la nube con Project Cronus

La compañía japonesa lleva años trabajando en la creación de toda la infraestructura necesaria para poder ofrecer la experiencia gaming de PS5 en la nube, una idea muy ambiciosa y complicada que se conoce bajo el nombre de Project Cronus, y que ya hemos podido conocer un poco mejor gracias a una reciente filtración que os voy a explicar a continuación.

Para Sony ofrecer la experiencia PS5 a través del juego en la nube ha sido siempre un proyecto importante porque, al final, se perfila como un servicio que puede ayudarle a competir en un sector de creciente importancia, y porque le permite diversificar una de sus unidades de negocio más relevantes a día de hoy en lo que a ingresos se refiere.

Sin embargo hay que hacer un matiz importante, y es que este servicio de juego en la nube no va dirigido a esa gente que no quiere tener que comprar una PS5, pero que sí que desea jugar a títulos concretos en momentos específicos, ya que no será posible acceder a él desde otros dispositivos, solo se podrá utilizar desde una consola PS5.

Sé que suena raro, pero tiene una explicación, y es que con este servicio de juego en la nube Sony quiere incrementar el valor que ofrece la suscripción PS Plus Premium. Con dicha suscripción, y este nuevo servicio de juego en la nube, el usuario podrá acceder a todo el catálogo de juegos disponible y jugarlo directamente en la nube, es decir, no tendría que descargarlos en su consola, y la experiencia sería «similar» a la que tendríamos jugando en local.

El caso es que trasladar la experiencia de jugar con una PS5 a la nube es algo más fácil de decir que de hacer, y por una razón muy clara, el peso y el rendimiento que tienen el SSD de dicha consola y sus chips dedicados en la interfaz I/O (entrada-salida). Como sabrán muchos de nuestros lectores, la unidad de almacenamiento de PS5 puede alcanzar los 5,5 GB/s en lectura secuencial, y esto hizo que la compañía japonesa no pudiera dar vida a Project Cronus recurriendo sin más a la tecnología existente en el momento de su lanzamiento.

Sony no ha tenido más remedio que crear una solución personalizada de almacenamiento en los servidores de Project Cronus conocida como Kira, que parte del estándar PCIe y que es capaz de alcanzar velocidades de lectura de hasta 5 GB/s con una latencia inferior a un milisegundo. En teoría, Sony tiene un total de 28 centros de datos preparados para poder iniciar el primer despliegue de este servicio de juego en la nube de PS5.

Su debut se producirá en algún momento del año fiscal 2023, lo que significa que Project Cronus debería estar disponible como muy tarde en marzo de 2024. Veremos si Sony realmente es capaz de ofrecer una buena experiencia con este servicio en la nube, aunque lo realmente interesante sería que decidiera extenderlo a otros dispositivos. No creo que esto vaya a ocurrir a corto ni a medio plazo, ya que podría afectar negativamente a las ventas de PS5, y esto es algo que Sony no está dispuesta a asumir.