Juegos gratis

Lo juegos gratis siguen dominados por las oferta de Epic Games Store, que en verano es de ración doble; aunque no solo.

Europa Universalis IV

El plato fuerte de los juegos gratis para esta semana es, sin duda, el de Europa Universalis IV, todo un clásico de la estrategia histórica en el que zambullirte a una profundidad al alcance de pocos títulos. Lo puedes reclamar en este enlace.



Orwell: Keeping an Eye on You

Continúan las dádivas con Orwell: Keeping an Eye on You, un juego para más cafeteros si cabe, un simulador de política que pretende hacer honor a su título, así que ojo… Lo puedes reclamar en este enlace.



Unity of Command: Stalingrad Campaign

Para terminar, en Fanatican regalarn una clave para Steam de otro clásico de la estrategia histórica, en su caso predominantemente bélica: Unity of Command: Stalingrad Campaign, que puedes reclamar en este enlace.



Juegos gratis en Prime Gaming

Si eres usuario de Amazon Prime, en Prime Gaming, tienes una inagotable fuente de juegos gratis (entre otros contenidos) renovada mensualmente, actualizada semanalmente y con paquetes a largo plazo.

Los juegos nuevos que acaban de poner son:

Blade Assault

Farming Simulator 19

Quake 4

Más juegos gratis en Prime Gaming por tiempo limitado:

Lunar Axe

NAIRI: Tower of Shirin

PAYDAY 2 + Gage Mod Courier pack

Star Wars: The Force Unleashed

Wytchwood

Y más juegos gratis en Prime Gaming:

Alpha Mission II

Art of Fighting 3: The Path of The Warrior

Crossed Swords

Ghost Pilots

King of the Monsters 2

Kizuna Encounter: Super Tag Battle

Last Resort

Magician Lord

Metal Slug

Metal Slug 3

Metal Slug 4

Metal Slug X

Mutation Nation

Ninja Commando

Ninja Master’s

Over Top

Real Bout Fatal Fury 2: The Newcomers

SNK 40th Anniversary Collection

Samurai Shodown IV: Amakusa’s Revenge

Sengoku

Sengoku 2

Soccer Brawl

Super Sidekicks

The King of Fighters 2003

The Last Blade

The Last Blade 2

The Super Spy

Top Hunter: Roddy & Cathy

Twinkle Star Sprites

Ofertas

Pasamos con las ofertas, comenzando como siempre con las…

Ofertas para PC

Esta vez, por sales, eso sí.

Sumer Sale . El nombre lo dice todo: han llegado las rebajas de verano a Fanatical, así que échale un vistazo si andas en busca de ofertas. Y recuerda: claves de Steam es lo que, principalmente, encontrarás ahí.

. El nombre lo dice todo: han llegado las rebajas de verano a Fanatical, así que échale un vistazo si andas en busca de ofertas. Y recuerda: claves de Steam es lo que, principalmente, encontrarás ahí. Fallout Franchise . ¿Un poquito de apocalipsis? En Steam está la franquicia de Fallout en descuento pronunciado, tanto en conjunto como por separado. ¿Te has enterado?

. ¿Un poquito de apocalipsis? En Steam está la franquicia de Fallout en descuento pronunciado, tanto en conjunto como por separado. ¿Te has enterado? Pixel Worlds. Promoción de GOG para los amantes de los píxeles más retro, incluyendo un montonazo de clásicos entre los clásicos.

Ofertas para consolas

Terminamos con ofertas para las tres grandes consolas del mercado en formato físico como digital.

Tres buenas ofertas para Nintendo Switch:

Tres buenas ofertas para PlayStation:

Tres buenas ofertas para Xbox:

