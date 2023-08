Trust Redoh, una batería externa de gran capacidad para cargar cualquier dispositivo

La batería externa Trust Redoh es una solución de gran capacidad que está pensada como todo en uno, es decir, con ella podremos cargar sin problemas cualquier smartphone, tablet o consola portátil, y gracias a sus 20.000 mAh de capacidad podremos realizar hasta 8 cargas completas de un smartphone promedio.

Su alta capacidad y esa versatilidad que supone poder utilizar la Trust Redoh para cargar prácticamente cualquier dispositivo son sus valores más importantes. Si eres de los que siempre viaja con su smartphone, su tablet y su consola portátil una solución de este tipo es, sin duda, algo muy recomendable, ya que no tendrás que preocuparte por buscar un enchufe si te quedas sin batería en el peor momento posible.

Sé lo que estás pensando, que la capacidad no es lo único que importa, y que la potencia de salida es fundamental en este tipo de baterías. No te falta razón, pero en este caso la Trust Redoh no desentona ya que ofrece una potencia de salida de 20 vatios, lo que significa que puede cargar más rápido los dispositivos que conectemos, siempre que estos sean compatibles con dicha potencia de carga.

La Trust Redoh también se carga más rápido que una batería externa convencional, y esto hace que las los tiempos necesarios para completar una carga sean más bajos. Según Trust, la mitad de los materiales que han utilizado para fabricar esta batería externa son de origen reciclado, y gracias a ello ha recibido el sello de calidad Clevergreen.

Con ella podremos cargar hasta tres dispositivos de forma simultánea gracias a sus tres puertos de carga, dos USB Type-C y uno USB Type-A. Su carcasa está fabricada en plástico ABS, tiene un peso de 418 gramos y cuenta con protecciones contra sobrecarga, sobrecalentamiento y cortocircuito, lo que significa que además de ofrecer una gran capacidad y de tener una buena potencia de salida también nos garantiza un funcionamiento totalmente seguro.

El precio de la Trust Redoh de 20.000 mAh con carga de 20 vatios es de 44,99 euros, una cifra razonable teniendo en cuenta lo que ofrece.