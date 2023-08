The First Descendant soportará DLSS 3 desde el lanzamiento

NVIDIA ha confirmado que The First Descendant soportará DLSS 3 desde el día de su lanzamiento, una noticia importante porque este título es uno de los más esperados y prometedores dentro de la nueva generación, ya que utiliza el motor gráfico Unreal Engine 5 y por lo que hemos podido ver en los diferentes vídeos con escenas de juego real que se han publicado tiene una pinta estupenda a nivel técnico.

Esto quiere decir que en The First Descendant podremos activar la generación de fotogramas si contamos con una tarjeta gráfica GeForce RTX 40. Dicha tecnología es capaz de generar un fotograma totalmente independiente en la GPU gracias a la IA, utilizando información de dos fotogramas intermedios y apoyándose en el «Optical Flow Accelerator» que traen esas tarjetas gráficas.

NVIDIA no se ha olvidado de aquellos que cuenten con una GeForce RTX 20 o una GeForce RTX 30, y es que The First Descendant también soportará DLSS 2, también conocido como Super Resolution, una tecnología de reescalado y reconstrucción inteligente de la imagen que utiliza algoritmos avanzados de inteligencia artificial y los núcleos tensor para crear fotogramas perfectos.

Con ambas tecnologías podremos mejorar en gran medida la tasa de fotogramas por segundo, y esto nos permitirá mover The First Descendant en configuraciones de calidad gráfica máximas sin tener que renunciar por ello a una excelente fluidez. La verdad es que tengo bastantes ganas de probar este título, ya que se encuadra en un género que me gusta y a nivel gráfico me llama bastante la atención.

Por otro lado NVIDIA también ha confirmado que Need for Speed Unbound ha recibido soporte de la tecnología DLSS 3 con su última actualización, y ha revelado los nombres de otros títulos que se sumarán a la lista de juegos compatibles con DLSS 2:

Achilles: Legends Untold.

Gord: Revenge of the Whisper.

The Texas Chain Saw Massacre.

En total ya están disponibles unos 320 juegos y aplicaciones compatibles con DLSS Super Resolution según la lista oficial de NVIDIA, y próximamente se alcanzarán los 50 juegos compatibles con NVIDIA DLSS 3. No está nada mal, sobre todo teniendo en cuenta que hablamos de una tecnología que debutó con las GeForce RTX 40, y que todavía no ha cumplido un año.