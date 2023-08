Elon Musk muestra el directo el nuevo FSD de Tesla: sale mal

Desde sus orígenes, uno de los factores diferenciales de Tesla con respecto al resto de fabricantes del sector ha sido el conjunto de tecnologías de conducción autónoma que integra. A este respecto, y ya lo he mencionado en múltiples ocasiones, la compañía de Elon Musk fue pionera, e hizo que el resto de la industria tuviera que ponerse las pilas en este sentido, si pretendían competir con una opción que, en aquel momento, les llevaba mucha ventaja.

Hablo en pasado, sí, ya que pese a las grandilocuentes afirmaciones de Musk al respecto, su evolución no ha sido tan rápida como él vaticinaba. Recordemos que allá por 2016 afirmó que Tesla alcanzaría el nivel 5 de conducción autónoma (el más alto, que ni siquiera requiere de volante, pedales, etcétera, en el vehículo). Obviamente llegó 2018 y de eso nada… y tampoco en 2019. Pero eso no importa, volvió a prometerlo a principios de 2021 para finales de ese mismo año, una afirmación que fue enmendada por un ingeniero de la compañía poco después y, claro, que tampoco se cumplió.

Por resumir, a estas alturas, casi septiembre de 2023, Tesla sigue ofreciendo el nivel 2 de autonomía, mientas que la alemana Mercedes ya tiene varias autorizaciones a ambos lados del Atlántico para activar el nivel 3. Lo que no evita que el multimillonario siga sacando pecho y presumiendo, aunque las cosas no siempre salgan bien. Así, recientemente quiso mostrar, en un directo a través de X, lo bien que funciona su software FSD (Full Self-Drivinng o, traducido, humo, humo y un poco más de humo). Y la cosa, bueno, pues no fue bien:

Es cierto, y no lo voy a negar, que el comportamiento del coche es, en general, bueno, pero de nada sirve eso si, como podemos ver alrededor del minuto 19, el FDS del Tesla está a punto de saltarse un semáforo en rojo, obligando a Musk a intervenir. Por otra parte, también podemos ver que el coche, al llegar a una señal de STOP, la interpreta como si fuera un ceda el paso, sin llegar a detenerse por completo, algo a lo que Musk no parece prestar atención.

Claro, que en ese preciso momento el multimillonario estaba muy entretenido mostrando, en el directo, la dirección personal de Mark Zuckerberg. Porque, si hay una cosa en la que estamos de acuerdo, es en que no es lo mismo exponer los datos de otras personas que los de Musk. Si alguien se lo hace a él es doxxing, y eso justifica el cierre de cuentas de usuarios, periodistas, servicios, etcétera. Pero si es él quien se lo hace a otras personas, pues entonces es una broma divertida y jajaja qué bien lo estamos pasando. En fin…

Vuelvo a Tesla, y vuelvo a decir que, tecnológicamente, su propuesta es interesante, y que sin duda fue la empresa que inició la revolución en este sentido. Sin embargo, por la razón que sea (y probablemente la eliminación de sensores tenga mucho que ver), ha ocasionado que la compañía haya perdido su primera posición en este punto… y que probablemente no tardemos en ver como sigue quedando relegada a posiciones inferiores ante los avances de otros fabricantes.