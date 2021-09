Tesla y su «Full Self-Driving» que no es tal cosa

Cada día tengo más clara la tremenda diferencia entre el proceso de diseño producción de los vehículos de Tesla, que personalmente me resultan muy atractivos, y el marketing que envuelve a los mismos, que creo que podemos calificar de tomadura de pelo. Y lo peor es que no parecen aprender de las experiencias del pasado o, para ser más exactos, parecen haber aprendido que mentir un poco no está mal, si a cambio consigues más ventas y suscripciones.

¿Y por qué digo esto? Bien, seguramente recordarás que hace algunas semanas, se produjo un nuevo accidente de un Tesla en el que era posible que estuviera activa la función Autopilot, que proporciona algunas funciones de conducción autónoma. Ya lo planteé entonces (y también en otras ocasiones con anterioridad): llamar piloto automático a algo que no es un piloto automático me parece que es poner unos cimientos muy sólidos a las razones por las que, con su uso, algunos conductores se confían más de lo que deberían y terminan sufriendo las consecuencias.

El sistema de asistencia a la conducción de Tesla es, nadie lo niega, muy avanzado. Y aunque vivimos en tiempos en los que puede dar la sensación de que cualquier desarrollo tecnológico no solo es factible, sino también sencillo, debemos dedicar un poco de tiempo a pensar en la enorme complejidad de un sistema que sea capaz de conducir de manera autónoma, identificando todo tipo de situaciones en todo tipo de entornos y circunstancias. Personalmente me parece un desafío terriblemente complejo, al que todavía le queda mucho por mejorar.

Con esto quiero aclarar que mis críticas no se dirigen al estado de desarrollo de esta tecnología de Tesla. Al contrario, creo que están haciendo un gran trabajo, y que han sentado las bases para que los vehículos totalmente autónomos sean una realidad en el futuro. Por no hablar de que Tesla también ha sido la marca precursora de la popularización de los vehículos eléctricos, otro mérito que también le reconozco y que valoro muy positivamente.

No, mi crítica no se dirige a la solución tecnológica, sino a la más que nefasta elección de los nombres que emplean para denominarla comercialmente. Y es que hoy podemos leer en The Verge, cito el titular textual (traducido) «Tesla abre el software beta ‘Full Self-Driving’ a más clientes». Un software sobre el que los reguladores estadounidenses ya han expresado algunas dudas las últimas semanas, y que no obstante se va a ofrecer a más clientes de Tesla en breve.

Full Self-Driving o, traducido al español, conducción autónoma completa, no es un sistema de conducción autónoma completa. Es más, a día de hoy es un sistema que sigue exigiendo del conductor la supervisión permanente. Y tanto es así que, para poder acceder a la beta, Tesla valorará al conductor en base al modo en que conduce, concretamente en lo referido a la seguridad, y se entiende que priorizará a aquellos con puntuaciones más altas. ¿Qué sentido tendría esto en un sistema de conducción autónoma completa?

Y claro, ¿cuántas personas leerán simplemente Full Self-Driving y se confiarán, al igual que ha pasado hasta ahora con Autopilot? Tesla podría haber aprendido del pasado, y haber sido un poco menos pretenciosa y un poco más honesta con el nombre de su sistema. Pero claro, igual la honestidad no vende tanto, y parece clara cuál es su principal prioridad, aún con los resultados que pueda tener.