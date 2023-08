Hace unas semanas supimos de la llegada a Windows 10 de Windows Backup, una herramienta que como su propio nombre indica podremos emplear para realizar copias de seguridad en el PC de aquellos contenidos que queramos proteger. No es que la llegada de una nueva aplicación de backup sea algo sorprendente, claro, pero lo que sí que ha supuesto una sorpresa es que Microsoft haya decidido extender su alcance a Windows 10, en vez de hacer que sea algo exclusivo de Windows 11.

Todavía falta tiempo para el final de su ciclo de vida, pero debemos recordar que Microsoft afirmó que ya no llevaría nuevas funciones a Windows 10, de modo que todas las novedades serían, a partir de ese momento, exclusivas de la versión más reciente del sistema operativo. Esto, claro, es comprensible, pues la compañía pretende mover a todos los usuarios a Windows 11. Un movimiento que, no obstante, todavía no se ha traducido en la esperada migración masiva. Algo que también es comprensible, pues muchos usuarios preferimos (sí, me incluyo), la estabilidad y fiabilidad que ofrece Windows 10 en este punto.

Como ya te contamos entonces, de momento Windows Backup se está probando en el canal de vista previa para los insiders, más concretamente en la compilación 19045.3391. Esto nos confirma lo que ya esperábamos, y es que la herramienta debería llegar tanto en Windows 10 23H2 como en Windows 11 23H2. Aunque, bueno, hablamos de Microsoft y su nueva política de actualizaciones, pues también cabe la posibilidad de que decida publicar esta herramienta en Momentos, en vez de en la actualización mayor de los dos operativos.

Pero parece que las novedades en este sentido para Windows 10 no quedan ahí, y es que según podemos leer en Neowin, Microsoft añadirá Windows Backup a la barra de herramientas del explorador de Windows 10. Pero la sorpresa no queda ahí, y es que con la reciente actualización KB5029331 (sí, de la que te hablábamos ayer mismo, al hilo del problema UNSUPPORTED_PROCESSOR), ya ha incluido este nuevo elemento del explorador, si bien es cierto que, lógicamente, de momento se mantiene oculto.

Dicha inclusión, pese a que la función todavía no se ha liberado para los usuarios finales (para probarla es necesario inscribirse en el programa de insiders de One Drive), nos indica que Microsoft debe planear que su despliegue esté ya bastante cerca. La duda que me surge es, no obstante, como responderán a este cambio los usuarios de Windows 10, pues buena parte de ellos preferirían que Microsoft ya no introdujera cambios en el sistema operativo. Y sí, es cierto, se trata de una modificación menor al explorador de archivos, pero cualquier elemento por pequeño que sea, y especialmente los nuevos, es susceptible de romperse y, por el camino, de romper más cosas.