Nintendo Switch 2 movió la demo Matrix Awakens utilizando NVIDIA DLSS

Hace apenas unas horas os hemos contado que Nintendo Switch 2 hizo acto de presencia en la GamesCom 2023, aunque lo hizo en un evento a puerta cerrada y solo pudieron verla unos pocos afortunados. Durante esa presentación la consola movió una demo técnica de The Legend of Zelda Breath of the Wild mejorada, y gracias a una nueva información hemos podido descubrir que la cosa fue mucho más allá.

Una nueva información asegura que durante esa presentación también se pudo ver a Nintendo Switch 2 moviendo la demo Matrix Awakens. Sí, esa demo que tanto nos impresionó en su momento y que utiliza el motor gráfico Unreal Engine 5. Dicho motor está preparado para exprimir al máximo a la presente generación de consolas, así que desde luego es todo un logro que la nueva consola de Nintendo haya sido capaz de ejecutar esa demo con fluidez.

Como ya os he adelantado en el título, una de las claves más importantes que hizo posible que Matrix Awakens funcionase de forma fluida en Nintendo Switch 2 fue la tecnología DLSS de NVIDIA en su versión Super Resolution. Esta realiza un proceso de reconstrucción y reescalado inteligente de la imagen, y recurre a la aceleración que brindan los núcleos tensor de las GPUs GeForce RTX 20 y superiores.

Los que nos leéis a diario recordaréis que todo parece indicar que Nintendo Switch 2 utilizará un SoC Tegra personalizado por NVIDIA, y que dicho chip tendrá una GPU basada en la arquitectura Ampere. Esto significa que contará con núcleos RT de tercera generación para acelerar trazado de rayos, y con núcleos tensor de cuarta generación para acelerar IA.

Es importante destacar que el Unreal Engine 5 es un motor gráfico muy exigente, y el hecho de que Nintendo Switch 2 haya sido capaz de mover esa demo indica claramente que al final esta consola podría no estar tan lejos de PS5 y Xbox Series X. Ojo, no no se trataría de un tema de potencia bruta, sino que en este caso la tecnología DLSS Super Resolution sería la clave fundamental.

Para que os hagáis una idea de lo importante que puede ser esa tecnología la propia Nintendo recogió en diversas patentes referencias a un reescalado que, en sus propias palabras, podría partir de una resolución base de 540p y reconstruir y reescalar a 1080p. Esto equivaldría a utilizar DLSS Super Resolution configurado en modo rendimiento, y el resultado en una pantalla de solo 8 pulgadas debería ser realmente bueno.

Es un tema que ya os he comentado en ocasiones anteriores, y es que una tecnología como el DLSS Super Resolution representa un valor enorme en una consola portátil, tanto en modo portátil como en modo dock. No debemos olvidar que con esta tecnología también es posible reducir la tasa de uso de la GPU, y que esto tiene un impacto considerable en el consumo de batería, lo que significa que también puede ayudar a mejorar la autonomía. Es algo que he podido confirmar en los numerosos portátiles con tarjetas gráficas GeForce RTX que he analizado en los últimos años.