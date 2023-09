Nintendo Switch 2 estuvo en la GamesCom 2023, y puede con una versión mejorada de Zelda: Breath of the Wild

Durante la GamesCom 2023 tuvimos la oportunidad de ver algunas novedades de Nintendo, pero el plato fuerte se sirvió a puerta cerrada, y fue nada más y nada menos que Nintendo Switch 2. Según una nueva información la compañía japonesa mostró una demo técnica de dicha consola a un grupo selecto de desarrolladores, y tuvo como gran protagonista a The Legend of Zelda Breath of the Wild.

Sí, ya sabemos que ese juego fue lanzado en Nintendo Switch, pero en este caso se trató de una demo técnica de dicho juego que contaba con numerosas mejoras para poder aprovechar la mayor potencia del hardware de Nintendo Switch 2. No tenemos detalles concretos, así que no sabemos ni la resolución a la que se movía el juego ni las mejoras gráficas, pero cabe pensar en una mayor resolución y en mejoras tanto a nivel de iluminación como de sombreado, y también de texturas.

Es importante que tengáis en cuenta que, al tratarse de una demo técnica, no hay ninguna garantía de que la gran N vaya a lanzar una versión mejorada de The Legend of Zelda Breath of the Wild en Nintendo Switch 2. Con todo, leyendo un poco entre líneas creo que esto apunta de una manera bastante clara a una posible retrocompatibilidad entre Nintendo Switch 2 y el modelo actual, y me hace pensar que la compañía japonesa podría aprovechar para relanzar los títulos más importantes de la original en versiones mejoradas, ya sea como remakes o como remasterizaciones.

Pensadlo bien, es un movimiento redondo. Por un lado mantengo la retrocompatibilidad y contento a los usuarios, pero por otro ofrezco el mismo juego con mejoras gráficas y vuelvo a obtener ingresos. Gana el usuario, y también gana Nintendo, me parece un enfoque correcto, la verdad, aunque es una intuición mía así que tomadlo como un simple rumor.

Las últimas informaciones siguen indicando que Nintendo Switch 2 no llegará hasta 2024, aunque no hay acuerdo en la fecha exacta. Unas fuentes apuntan a la primera mitad de dicho año y otras sugieren que la veremos a finales de año. Ambas fechas son creíbles, así que no podemos descartar ninguna de ellas.

Posibles especificaciones y precio de Nintendo Switch 2

Pantalla de 8 pulgadas LCD con resolución 1080p.

SoC NVIDIA Tegra personalizado con CPU ARM de 8 núcleos.

GPU NVIDIA basada en la arquitectura Ampere (GeForce RTX 30) con entre 1.536 y 2.048 shaders.

Aceleración de trazado de rayos y soporte de DLSS Super Resolution.

8 GB o 16 GB de memoria LPDDR5/LPDDR5X unificada.

Unidad de almacenamiento SSD de 64 GB o 128 GB de capacidad (modelo base).

Modo portátil y modo dock con ajuste dinámico del consumo y del rendimiento.

Podría ser capaz de trabajar con resolución 4K en modo dock aplicando la tecnología DLSS Super Resolution de NVIDIA.

Su precio rondará entre los 399 y los 449 euros, según las últimas informaciones.

Su potencia no está definida todavía, pero según una reciente filtración los kits de desarrollo rinden casi al nivel de PS5. Tened en cuenta que los kits de desarrollo siempre suelen ser más potentes que la consola, así que el rendimiento real de Nintendo Switch 2 no será tan alto.

A título personal, si se cumplen todos los rumores que hemos visto, me inclino a pensar que Nintendo Switch 2 podría incluso llegar a superar a Xbox Series S, gracias sobre todo al peso de la tecnología DLSS Super Resolution, aunque obviamente estará por detrás de PS5 y Xbox Series X. Es lógico teniendo en cuenta que hablamos de una consola portátil.

Imagen de portada: Breccia y Salvo Lo Cascio.