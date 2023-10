Si eres un amante de la música y te deleitas no solo con las melodías, sino que te gusta conocer las letras de las canciones, la historia que cuentan, su significado en definitiva… No digas más, porque aquí te traemos un recurso del que, si aún no sabías nada, te va a gustar hacerlo.

Y es que hay canciones con letras que son absolutamente obvias y todo lo contrario. Por supuesto, si uno conoce bien al músico que hay detrás, puede leer entre línea, aunque no siempre es sencillo sacar algo en claro y hay ejemplos históricos de canciones cuyo significado aparente era uno, cuando en realidad tratan de decir otra cosa.

Pues bien, si eres de esos que se leer las letras de las canciones mientras escucha música, o lo hace de vez en cuando y no termina de extraerle todo el significado o ni siquiera entiende un poco de qué va ese temazo que se pone una y otra vez… Songtell es un sitio web que te va a hacer gracia.

El funcionamiento de Songtell es tan elemental como entrar en el sitio y utilizar su buscador para encontrar la canción cuya letra quieres que te aclare su significado. Tan sencillo como eso. Y lo mejor no es solo que su base de datos es inmensa, sino que se hace sobre la marcha -ahora verás por qué- y con todas las descripciones en perfecto castellano, sean de canciones en inglés o en cualquier otro idioma.

¿La pega? No es que Songtell reúna a una comunidad de apasionados esforzándose en indagar en cada tema de sus músicos favoritos, sino que es uno de tantos inventos recientes basado en inteligencia artificial. Como señalan en la propia página, «esta interpretación del significado fue escrita por IA». Y ya sabemos que la IA no es una herramienta en la que uno pueda confiar para cosas serias, al menos por el momento.

Sin embargo, he estado probando las capacidades de Songtell con canciones bien conocidas por mí y tengo que decir que en términos generales, funciona bastante bien. En términos generales, repito. Me ha precido un recurso interesante, es por ello que lo comparto aquí. Además, puedes ayudar puntuando cada interpretación, en el caso de que controles el tema, para que futuros usuarios tengan en cuenta la fiabilidad de la misma.

Hay canciones y canciones. Las hay que forman parte de la cultura contemporánea, sobre las que se ha estudiado y escrito mucho; pero no es lo corriente. Es por eso que el aporte de Songtell es cuando menos curioso y muy viciante si eres un melómano.