Sí, querido lector: hoy vamos a aprender a abrir enlaces en una nueva pestaña del navegador, una técnica harto complicada que… No. Ya en serio, voy a aprovechar que esto es MC Basics, una sección de nuestro sitio dedicada a tutoriales sencillos, para quitarme una espinita de encima. Y es que estamos en pleno 2023 y sigo viendo a gente abriendo enlaces como si acabasen de coger un ratón por primera vez en su vida.

Por supuesto, hablo de abrir enlaces en una nueva pestaña del navegador en el escritorio, que en móviles también se puede hacer, pero ahí se mueven las cosas de otra manera. Lo que en el móvil es algo casi automático en el PC, sin embargo, se convierte en una tarea manual por definición, si bien el formato horizontal y el espacio disponible acompaña. Abrir pestañas en el navegador es algo tan básico a día de hoy como usar el propio navegador y, como es obvio, hacerlo a partir de enlaces, de Perogrullo.

Y tú ¿cómo abres los enlaces en una nueva pestaña del navegador? Lo pregunto por el mismo motivo que estoy escribiendo sobre algo tan elemental que me lo he pensado un par de veces antes de ponerme con ello. La historia es que, como digo, sigo viendo a gente abriendo enlaces como quien se come una pizza con tenedor y cuchillo y me supera; y por gente no me refiero solo a personas random, sino a youtubers de tecnología que se supone que entienden de estas cosas.

No voy a ser yo quien te impida abrir un enlace como lo harías hace quince o veinte años, cuando los navegadores con pestañas comenzaban a popularizase, esto es, pulsando con el botón derecho del ratón (en el touchpad del portátil, pulsación con dos deditos juntos) sobre el enlace, abriendo el menú contextual y eligiendo la opción de «abrir enlace en una pestaña nueva» o similar.

Pero sí voy a ser yo quien te diga que ya va siendo hora de actualizarse, que te va a venir a cuenta. Toma nota:

La forma más rápida y cómoda de abrir un enlace en una nueva pestaña es con el clic central den ratón o, desde el touchpad, con una pulsación con tres dedos.

¿Quieres hacerlo de manera más elegante e incluso con la opción de abrir ese enlace en primer o segundo plano? Así se hacer:

Puedes abrir un enlace en una nueva pestaña en segundo pulsando el botón «Ctrl» con un clic normal (lo mismo en el touchpad).

(lo mismo en el touchpad). Puedes abrir un enlace en una nueva pestaña en primer plano pulsando el botón «Shift (Mayúscula)» con clic normal (lo mismo en el touchpad).

Y eso es todo. Si quieres, puedes probarlas tres formas abriendo este enlace… Pero no me hago responsable de adónde te lleve. ¡Ar!