Now and Then, de The Beatles, ya tiene fecha

La primera vez que supimos sobre los planes de Paul McCartney para Now and Then, aunque en aquel momento todavía no estaba totalmente claro que realmente se tratara de esa grabación, fue a las puertas de verano, a mitades de junio, precisamente un momento en el que el desembarco de la inteligencia artificial el mundo de la música estaba rodeado de múltiples polémicas, que incluso llevaron a la organización de los premios Grammy a pronunciarse al respecto, al afirmar que la IA no está cualificada para ganar uno de sus prestigiosos premios.

Por si no sabes de qué estamos hablando, el pasado mes de junio se supo que Paul McCartney estaba trabajando en un singular proyecto. Yoko Ono, viuda de John Lennon, contaba con algunas grabaciones realizadas por su marido. El problema es que, claro, la calidad de las mismas era ínfima, y además no eran canciones completas, solo pequeñas «demos» de los que eran, sin duda, proyectos de futuro que fueron truncados aquella fatídica noche del 8 de diciembre de 1980, cuando Mark David Chapman le disparó cinco balas (cuatro de ellas hicieron blanco), acabando de este modo con su vida, sí, pero también elevándolo a la categoría de leyenda.

Como decía, Yoko Ono conservaba esas grabaciones y, aunque en los tiempos en los que grabó la demo de Now and Then por primera vez The Beatles ya se habían separado hace tiempo, escribió «Para Paul» en la misma, una voluntad que Ono respetó. No obstante, nada apuntaba a que aquella grabación pudiera llegar a convertirse en una canción, en la última canción de The Beatles… pero entonces llegó 2021, y todo cambió.

Aquel año Peter Jackson publicó The Beatles: Get Back, un documental en cuya producción se había empleado inteligencia artificial para segregar las voces del sonido de los instrumentos en grabaciones clásicas de la banda. Esto supuso toda una sorpresa para McCartney, que hasta aquel momento no era consciente de las enormes posibilidades de la inteligencia artificial en la actualidad. Así, con esta revelación, pensó que había llegado el momento de Now and Then, que por fin sería posible convertir aquella grabación en la canción que, en algún momento, Lennon soñó que llegara a ser.

Desde entonces somos muchos los que hemos estado esperando a su publicación y, por fin, sabemos cuándo ocurrirá. La página oficial de la banda ha anunciado que Now and Then, la canción de The Beatles que ha sido posible gracias a la IA, se publicará el próximo 2 de noviembre, el jueves de la semana que viene. El lanzamiento se producirá a las 14.00 GMT, las 15.00 en la España peninsular, Baleares, Ceuta y Melilla, las 14.00 en el archipiélago canario.

La tecnología empleada para segregar la voz de Lennon del piano que la acompañaba en la grabación es propiedad de Peter Jackson, que ha colaborado activamente en este proyecto, que ha contado con la aprobación de Ringo Starr, además claro, del propio Lennon, los dos componentes de la banda que aún viven (George Harrison falleció en 2001, con 58 años, a consecuencia de un cáncer de pulmón). Sin duda, en este caso nos encontramos con una de esas ocasiones en las que la inteligencia artificial realmente ha hecho una aportación única y que muchos agradecemos.