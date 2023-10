YouTube permitirá extraer y guardar fotogramas de los vídeos

Aunque la principal razón de ser de YouTube es, claro, ofrecer una plataforma para ver los vídeos que se publican en la misma, con el tiempo se ha convertido también en un servicio de directos, ha sumado muchas funciones de red social, ha desplegado YouTube Music como servicio de música en streaming… en fin, que ha experimentado una interesante evolución en lo referido tanto a aquello que permite hacer como al uso que los usuarios hacen del servicio, puntos que no siempre coinciden.

Un ejemplo, que es el que nos atañe hoy, es que YouTube se ha convertido en una excepcional fuente para obtener imágenes que podemos necesitar para mil y un usos. Por ejemplo, quizá recuerdes que a principios de septiembre te contábamos que El niño y la garza, de Hayao Miyazaki, iba a ser estrenada en los festivales de cine de Toronto y de San Sebastián, y que en consecuencia se había publicado el primer tráiler internacional de la cinta. Pues bien, la imagen que abría dicha noticia era, efectivamente, una captura de pantalla de dicho tráiler.

El problema es que, hasta ahora, ha sido necesario o emplear una herramienta de capturas como la integrada en Windows, o bien instalar una extensión del navegador que permite extraer el fotograma concreto del momento en el que hacemos click. La primera solución solo es aceptable si realizas esta actividad de manera muy casual, es decir, de pascuas a ramos. Si, como es el caso de muchos, necesitas extraer imágenes de manera habitual, el uso de una extensión es más que recomendable.

Four months ago, Google added an option to «COPY video frame» in YouTube’s pop-up menu (the one that appears when you double right click on the video), well, Google has now added an option to SAVE the video frame:https://t.co/iVJlZtbrn3

.https://t.co/8KLJXxFaRV pic.twitter.com/nHw2nhAqXy

— Leopeva64 (@Leopeva64) October 26, 2023