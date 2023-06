La inteligencia artificial no ha dejado de ganar presencia en nuestras vidas durante los últimos tiempos. En algunos casos de manera muy evidente, con servicios como ChatGPT y Bing, pero también de una manera más discreta, y desde hace más tiempo, con tecnologías como DLSS, que ya en su nombre (Deep Learning Super Sampling) nos indica que se basa en IA. Y, al menos desde la perspectiva actual, todo apunta a que a corto y medio plazo esta presencia no dejará de crecer.

Un campo en el que la inteligencia artificial puede dar el do de pecho, nunca mejor dicho en este caso, es en el de la música. Ya hemos visto algunos modelos generativos que son capaces de crear composiciones que se ajusten a una descripción dada. Un ejemplo de ello lo encontramos en MusicLM, un modelo creado por Google que fue anunciado el pasado mes de enero, y que desde la celebración del Google I/O 2023 ya cuenta con lista de espera.

Por otra parte, también nos encontramos con otros modos de uso. Especialmente polémica fue, por ejemplo, la canción en la que se empleaba una recreación por inteligencia artificial, totalmente realista, del rapero Drake, que se ha mostrado particularmente en contra de este tipo de acciones. En el extremo contrario se sitúa la cantante y compositora Grimes, que invita a todos los que lo deseen a recrear su voz mediante inteligencia artificial para crear canciones… siempre y cuando compartan los beneficios obtenidos con las mismas, una propuesta bastante justa. Y de manera más reciente, nos encontramos con Paul McCartney empleando una IA para recuperar y reproducir una grabación original de John Lennon.

Así, hemos llegado a un punto en el que tiene sentido preguntarse si una IA podría ganar algún premio por sus composiciones. Pues bien, según podemos leer en ZDNet, las nuevas reglas de los premios Grammy impiden que una inteligencia artificial gane un premio. Concretamente, en estas nuevas reglas que regirán las futuras entregas de los premios, «Solo los creadores humanos son elegibles para ser considerados, nominados o ganar un premio Grammy«.

Esto, claro, no excluye el uso de la inteligencia artificial en casos como el citado de Paul McCartney, y podemos dar por sentado que tampoco supondrá un problema para composiciones que se «apoyen» en la IA para crear una base rítmica, el sonido del algún (o algunos) instrumento, etcétera. La clave será que la pieza musical en cuestión esté firmada por un ser humano. Ahora bien, ¿cómo será posible determinar si hay empleado inteligencia artificial y, en tal caso, qué porcentaje de la obra es fruto de la misma?

Probablemente, al final todo se resumirá en una cuestión de confianza, de creer a un artista cuando afirma que una creación es suya, y no fruto de uno o varios modelos de inteligencia artificial generativa. Claro, que hablamos de la industria de la música, que históricamente ha demostrado que la moralidad no es uno de sus puntos fuertes. Así, lo más probable es que, tarde o temprano, la organización de los Grammy y otras similares, terminen por aceptar las candidaturas de creaciones de IA, pues saben que, lo hagan o no, éstas estarán presentes cada vez con más frecuencia.