El mundo de los ordenadores de pequeño tamaño ha vivido una nueva juventud gracias al lanzamiento de los procesadores Intel serie N basados en la arquitectura Gracemont, y el mini PC ACEMAGIC es sin duda uno de los más originales y de los más equilibrados que hemos tenido la oportunidad de probar hasta el momento.

Este mini PC adopta un diseño clásico pero incorpora dos elementos claramente diferenciadores, una pantalla LCD que podemos personalizar para mostrar imágenes concretas e información útil, y también una barra de iluminación LED RGB que también es personalizable. Ambos dan un toque verdaderamente único a este equipo, y lo convierten en una opción muy atractiva en términos de diseño.

Un diseño y una estética cuidada siempre se agradecen, pero al final está claro que lo importante es el rendimiento y la calidad del sistema de refrigeración. Sobre este tema hablaremos más adelante, pero ya os puedo anticipar que el mini PC ACEMAGIC no nos ha decepcionado en absoluto. Poneos cómodos que tenemos muchas cosas que leer.

Análisis externo del Mini PC ACEMAGIC

Estamos ante un mini PC muy económico, y por eso me sorprende la presentación tan cuidada que trae. Tanto la calidad de la caja como los detalles de la misma nos hacen pensar que estamos ante un equipo mucho más caro. Una vez que la abrimos nos encontramos con el mini PC y también con todo el cableado que necesitaremos para conectarlo y empezar a disfrutarlo, ya que viene con el adaptador de alimentación, un cable HDMI e incluye también una base de apoyo para utilizarlo en vertical.

La base de apoyo hace que el mini PC ACEMAGIC ocupe un poco más de espacio, pero no es imprescindible para usarlo en vertical, así que podéis estar tranquilos. En mis pruebas lo he utilizado sin la base de apoyo para comprobar tanto el equilibrio como las temperaturas de trabajo y no he tenido ningún problema.

El mini PC ACEMAGIC tiene un chasis fabricado en plástico y terminado en colores grises y negros. Utiliza una línea clásica con patrones marcadamente angulosos, lo que le confiere un acabado atemporal, elegante y discreto. Me gusta el diseño escogido, y también me gusta la idea de integrar una pantalla en la parte frontal y de colocar justo debajo de ella una línea de iluminación LED RGB, ya que genera un excelente contraste con la sobriedad general del equipo y le da un toque de distinción.

La calidad de los plásticos utilizados es buena, y transmite una solidez estructural adecuada, sin partes blandas. Su tamaño es realmente pequeño, y esto supone una ventaja muy importante ya que significa que podremos colocar el mini PC ACEMAGIC en casi cualquier rincón que se nos ocurra. A pesar de ello, su abanico de conectores es bastante amplio, aunque por una cuestión de espacio se encuentran repartidos en dos laterales.

En un lateral tenemos dos salidas HDMI, dos puertos Ethernet Gigabit y un jack de 3,5 mm para entrada y salida de sonido, lo que significa que podemos utilizarlo para conectar altavoces o un micrófono. En otro lateral se encuentran dos puertos USB 2.0 Type-A, identificados en color negro, y otros dos USB 3.0 Type-A, que se reconocen fácilmente por su color azul.

La parte trasera está protegida con una tapa que tiene una sujeción magnética. Es muy fácil de quitar y de poner, y a través de ella podremos acceder a la zona reservada a la memoria RAM y a las ranuras M.2. Tenemos una ranura para memoria RAM donde va preinstalado un módulo de 16 GB de DDR4 a 2.666 MHz, una ranura M.2 para unidades PCIe Gen3 que trae una unidad SSD de 512 GB de capacidad preinstalada, y tenemos otra ranura M.2 para unidades SSD SATA III.

Especificaciones del mini PC ACEMAGIC

Procesador Intel N95 basado en la arquitectura Gracemont con 4 núcleos y 4 hilos a un máximo de 3,4 GHz. Tiene 6 MB de caché L3 y un TDP de 15 vatios (puede subir hasta los 20 vatios).

GPU integrada Intel UHD Xe con 16 unidades de ejecución a 1,2 GHz.

16 GB de memoria DDR4 a 2.666 MHz en modo single channel (64 bits de bus). Soporta memoria DDR4 a un máximo de 3.200 MHz.

Unidad SSD PCIe Gen3 x2 de 512 GB.

Ranura M.2 SATA III libre para ampliar almacenamiento.

Conectividad cableada: dos salidas HDMI, dos puertos Gigabit Ethernet, dos USB 2.0 Type-A, dos USB 3.0 Type-A, jack de 3,5 mm para entrada y salida de sonido y ranura de bloqueo Kensington.

Conectividad inalámbrica: Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.2.

Sistema de refrigeración activo con un ventilador de tipo turbina que introduce aire frío.

Pantalla LED personalizable que muestra información útil.

Iluminación LED RGB personalizable en la parte frontal.

Windows 11 Pro como sistema operativo preinstalado.

Medidas y peso: 12,4 x 12,8 x 4 cm, 380 gramos.

Precio: 299,99 euros, pero está disponible en oferta por 204,99 euros con un cupón de descuento de 80 euros que podremos añadir antes de introducirlo en el carrito en Amazon, y otro cupón adicional exclusivo que os ofrecemos en MuyComputer y que tendréis que introducir durante la tramitación del pedido. Este último es «RR7NYMWP» sin las comillas.

Pruebas de rendimiento y experiencia de uso

El mini PC ACEMAGIC incorpora un procesador que a simple vista puede parecer menos potente de lo que realmente es, y esto es tan importante que quiero empezar directamente hablando de ello. Este equipo incorpora un chip Intel N95 que utiliza la arquitectura Gracemont, la misma que está presente en los núcleos de alta eficiencia de los Intel Core Gen 12, Gen 13 y Gen 14.

Su IPC está, a grandes rasgos, al nivel de lo que podemos encontrar en los Ryzen de primera generación y a medio camino entre los Intel Core Haswell (Gen 4) y los Intel Core 6 (Skylake), aunque queda más cerca de los primeros que de los segundos. Esto significa que su rendimiento CPU está muy lejos de los Intel Atom e Intel Celeron de bajo consumo que se montaban en este tipo de mini PCs hasta hace cosa de un año.

Como habréis podido imaginar esto es muy positivo, ya que implica que el Intel N95 es capaz de ofrecer un buen nivel de rendimiento para la gama en la que se encuadra, y manteniendo un consumo realmente bajo. A todo esto debemos añadir que es totalmente compatible con Windows 11, de hecho el mini PC ACEMAGIC viene con Windows 11 Pro preinstalado.

La experiencia de uso con este mini PC en tareas básicas es buena. Windows 11 Pro se mueve con fluidez, no tenemos parones ni interrupciones en ningún momento, y podemos realizar cualquier tarea de una manera ágil y sin ningún problema. Los tiempos de encendido y apagado también rayan a un buen nivel, y gracias a su configuración con 16 GB de memoria RAM podemos trabajar con multitarea y disfrutar de una experiencia sorprendentemente buena para un equipo de poco más de 200 euros.

Mención especial merece la pantalla frontal dedicada a la visualización de información útil, como la temperatura de la CPU y la carga de la misma, así como la velocidad del ventilador y la cantidad de memoria utilizada. Windows 11 Pro trae preinstalado el software necesario para poder personalizarla, y también para poder personalizar la iluminación LED RGB que tenemos justo debajo de la pantalla.

Para tareas cotidianas, ofimática, multimedia y navegación web el mini PC ACEMAGIC va totalmente sobrado. Si le pedimos más y nos metemos en tareas más exigentes el Intel N95 tiene cierto margen para aguantar de forma aceptable determinadas cargas de trabajo, de hecho es capaz de mover bastantes juegos, pero obviamente no podemos pedirle peras al olmo y debemos ser conscientes de sus limitaciones.

Por ejemplo, League of Legends funciona muy bien en 1080p y calidad media. También funcionan otros títulos muy populares dentro del mundo del deporte electrónico, como Valorant, aunque en este caso la resolución 1080p le queda algo grande y lo ideal sería jugarlo en 720p y calidad baja para maximizar la fluidez. Con juegos 2D y títulos de generaciones anteriores el rendimiento mejora significativamente.

El mini PC ACEMAGIC no es un equipo pensado para jugar, de hecho su configuración con una única ranura de DDR4 e Intel N95 impide activar el doble canal y reduce el ancho de banda de la GPU integrada, ya que estamos creando un bus de 64 bits y no uno de 128 bits, cosa que al final penaliza notablemente al rendimiento en juegos. A pesar de todo, podemos jugar a bastantes cosas en este equipo, siempre que seamos conscientes de sus limitaciones y que nos centremos en títulos poco exigentes, juegos actuales en 2D y gaming 3D de generaciones anteriores.

Rendimiento sintético del mini PC ACEMAGIC

Para que tengáis una idea más amplia de lo que puede ofrecer este equipo os dejo a continuación un recopilatorio de pruebas de rendimiento sintético que nos permiten comparar, de una forma sencilla, el potencial de este equipo con el de otras configuraciones similares de diferentes generaciones. Tened en cuenta que estamos hablando de un equipo que monta una CPU de bajo coste con un TDP de solo 15 vatios.

Rendimiento en CPU-Z

En CPU-Z tenemos un rendimiento que encaja con lo que os he dicho anteriormente, ya que esta puntuación queda muy cerca de la que obtiene un Ryzen 3 1200, aunque este gana por un pequeño margen, ya que consigue de media 370 puntos en mono hilo y 1.408 en multihilo, superando los 369.1 y 1.205.7 puntos del Intel N95.

Rendimiento en Cinebench R23

En Cinebench R23 se mantiene la tendencia que vimos en CPU-Z, aunque en general podemos decir que la puntuación mejora considerablemente, ya que el Intel N95 queda cerca del Threadripper 1950X en monohilo y logra una buena puntuación en multihilo, quedando a poco más de 1.000 puntos del Core i7-1165G7 que, os recuerdo, tiene 4 núcleos y 8 hilos.

Rendimiento en CrystalDiskMark

La prueba de CrystalDiskMark nos permite confirmar que el mini PC ACEMAGIC viene con un SSD bastante modesto, aunque su rendimiento es aceptable teniendo en cuenta la capacidad de la unidad y el precio del equipo, y es más que suficiente para disfrutar de una buena experiencia de uso en general. La temperatura del SSD trabajando a plena carga ronda entre los 60 y los 65 grados, un poco elevada pero segura.

Rendimiento en PassMark

El resultado en PassMark no está nada mal si tenemos en cuenta que hablamos de un mini PC que podemos comprar por 204 euros. Que con ese precio, y su pequeño tamaño, sea más potente que el 25% de los equipos de la base de la base de datos de esta prueba es todo un logro.

Consumo y temperatura

Los valores de consumo y de temperatura que registra el mini PC ACEMAGIC entran dentro de lo que cabría esperar, y son totalmente seguros. En la primera gráfica podemos ver la temperatura, tenemos un pico de 70 grados C en multihilo con la prueba Cinebench R23 y una media de 69 grados C en juegos. Esto tiene una explicación, y es que como el Intel N95 solo tiene cuatro núcleos y cuatro hilos es fácil que incluso en juegos se mantenga al 100% de uso.

En cuanto al consumo está claro que el Intel N95 es un «mechero», y que ofrece un buen valor en términos de rendimiento por vatio consumido. Esa media máxima de 17 vatios en multihilo bajo Cinebench R23 y los 16 vatios en juegos lo confirman. Un buen equipo si quieres poder trabajar y jugar a ciertos títulos sin que se dispare la factura de la luz.

Notas finales: una opción muy interesante

El mini PC ACEMAGIC representa un valor muy sólido en líneas generales. Tiene una estética cuidada, una calidad de construcción acorde a su categoría y ofrece un rendimiento bien afinado que nos permitirá disfrutar de una buena experiencia de uso en muchos escenarios. Sí, tiene sus limitaciones, pero estas son totalmente comprensibles para un equipo de su tamaño y de su precio.

Tiene detalles geniales, como la pantalla personalizable, la iluminación LED RGB y la puerta de acceso lateral, ya que nos permite acceder a las ranuras dedicadas al almacenamiento y a la memoria, y hace que resulte muy fácil ampliar y actualizar el equipo, incluso aunque no tengamos conocimientos avanzados.

Podemos montar DDR4 a 3.200 MHz y mejorar un poco el ancho de banda, cosa que ayudará sobre todo a la iGPU, aunque no debemos esperar milagros. El Intel N95 no soporta configuraciones de memoria en doble canal, así que añadir una segunda ranura para memoria no cambiaría nada. Destaco esto porque no ha sido un capricho del fabricante utilizar solo una ranura, es que montar dos no habría cambiado nada porque al final la limitación de canales de memoria viene de la CPU.

A pesar de su bajo precio este equipo viene con Windows 11 Pro y trae un sistema de refrigeración muy capaz y altamente silencioso, dos claves que ponen la guinda al pastel, y que convierten al mini PC ACEMAGIC en una opción muy buena por su ajustada relación precio, consumo y rendimiento. Recomendable.