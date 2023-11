Análisis FiiO FT3: un lujo asequible

Unos auriculares de diadema de calidad y con muchos detalles a tener en cuenta. Esto es lo que nos propone FiiO con sus FT3, sus primeros auriculares abiertos y que al menos sobre el papel, va a por casi todas: controladores de 60 mm recubiertos de berilio, una impedancia de 350 Ω y un cable modular. ¿Y por qué abiertos?

Porque en un guiño a los que más disfrutan de la música en casa, FiiO se suma al carro de los que consideran que un diseño de respaldo abierto que reduce las vibraciones y resonancias no deseadas y da como resultado un escenario de sonido más amplio, similar a la experiencia de vivir un concierto en directo. A cambio por supuesto, no vamos a encontrar ninguna tecnología de cancelación de ruido ni pasiva, ni mucho menos activa.

En principio contar con unos controladores tan grandes nos debería ofrecer una gran calidad de sonido, con bajos profundos y una frecuencia de respuesta muy amplia, con atención al detalle y las texturas. En cambio, que para conseguirlo se requiera una impedancia de 350 Ω para unos auriculares que aunque no entran en la categoría de audiófilos (no desde luego por un precio que se sitúa en los 300 euros) puede jugar algo en su contra si no contamos en casa con un amplificador de auriculares adecuado. Como siempre, cuando hablamos de este tipo de auriculares, el equilibrio adecuado se encuentra en un “sweet spot” muy determinado y que no siempre es fácil de conseguir. Dicho lo cual, estos FT3 prometen.

Especificaciones

Tipo auriculares: Dinámicos abiertos

Respuesta de frecuencia: 7Hz – 40 kHz

Tipo de driver: Dinámico 60mm

Material del diafragma: Berilio + DLC

Impedancia: 350 Ohms

Peso: 391g

Longitud del cable: 3m aprox

Material del cable: Furukawa de cobre monocristalino

Conector auriculares: dual 3.5mm

Adaptador de 3.5mm a 6.35mm

Adaptador 4.4mm a XLR-4

Estuche de cuero

Más que un diseño bonito

Para el diseño de sus nuevos auriculares, FiiO ha optado por una imagen futurista. El exterior está fabricado en una aleación de aluminio. Los cascos y las almohadillas están fijados a una estructura de acero “suspendidos” sobre una diadema flotante de cuero. La parte trasera abierta, está recubierta por una malla hueca de aleación de aluminio y láminas de resina, lo que en conjunto es lo que ofrece esa imagen de ciencia ficción. Dicho de otra forma: si os interesa contar con unos auriculares llamativos, inspirados en la estética gamingpero con un look más elegante, aquí tenéis una buena opción.

Todo esto se traduce en un peso que se acerca a los 400 (391) gramos, lo que los convierten en algo más pesados de lo que nos gustaría. Su propia estructura provoca también una tensión algo excesiva sobre las orejeras, por lo que si como yo, soléis llevar gafas, pueden resultar algo incómodos de llevar transcurrido un tiempo.

Cuentan en FiiO que uno de los grandes secretos de sus FT3 se encuentra en el diafragma. Hemos comentado cómo la junta del controlador FT3 está recubierta de berilio. Esto no solo da como resultado una junta más liviana, sino también una junta más rígida que puede manejar mejor el movimiento del controlador dinámico grande para reducir la distorsión. Por otro lado, el diafragma del FT3 está hecho de DLC (Diamond-Like Carbon), que es muy resistente y ligero en comparación con otros materiales, lo que implica que que el controlado es menos propenso a la ruptura.

Antes os contamos cómo nos había sorprendido está gran impedancia (350 Ω) en este rango de precios y cómo esto nos obligaba a contar con un amplificador adecuado (probablemente si todo lo que vamos a hacer es conectarlos a nuestro ordenador, no vamos a obtener el rendimiento esperado). Para gestionarla y así prometernos una respuesta de frecuencia de entre 7Hz y 40 kHz, utiliza imanes de neodimio N52.

Acompaña a los auriculares un cable de cobre monocristalino Furukawa de 3 m con conectividad modular, algo que FiiO ha adoptado e incluye en muchos de sus productos y que es toda una ventaja, ya que permite conectarlo con clavijas de 3,5 mm, 4,4 mm, 6,35 mm y XLR-4, lo que significa que el FT3 puede utilizarse con una amplia variedad de amplificadores o DACs.

Rendimiento

Todo lo anterior, nos ofrece una calidad de sonido más que notable en su rango de precios y cumpliendo una vez más con lo que FiiO promete: más (calidad) por menos (dinero).

En términos generales, son unos auriculares muy equilibrados, que tienden hacia un sonido neutro sin incorporar apenas procesado ni resaltar (como hacen muchos) los bajos en detrimento de medios. El sonido se presenta claramente definido, sin distorsión, incluso con volúmenes más que notables y guardando un gran cuerpo. Dicho esto, este equilibrio puede jugar en contra de los auténticos amantes de esos graves profundos llenos de personalidad. Y aquí es como todo, cuestión de gustos.

La gama media es el pan de cada día del FT3, no tanto porque se potencien los medios (aparte de una elevación en los medios superiores), sino porque los graves y los agudos son relativamente neutros. Como resultado, el FT3 presenta un rango medio adelantado, pero no tan adelantado que se convierta en dominante.

Los instrumentos de rango medio y las voces mantienen igualmente ese tono neutro, pero es lo suficientemente cálido como para sonar de forma orgánica y natural, con gran amplitud como para apreciar con claridad todos los detalles. Finalmente, los agudos mantienen un timbre agradable, sin un exceso de brillo ni estridencias, lo que garantiza más claridad, también gracias a su diseño abierto.

En definitiva, los FiiO FT3 ofrece una gran experiencia auditiva a la que se le pueden poner muy pocos peros. La calidad de construcción es excelente, el sonido siempre equilibrado y transparente, su cable modular e incluso una elegante funda de cuero. Gran debut de la marca en este factor de forma, desde luego.