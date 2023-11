Meater 2 Plus: una revolución en tu cocina

Recién salido del horno (y nunca mejor dicho) llega el Meater 2 Plus, el último lanzamiento de la marca Meater, que ya conocemos del algún que otro análisis. Se trata de un termómetro inteligente para carne que se presenta como el más innovador del mercado, pero ¿cuáles son las novedades con respecto a su predecesor? Vamos a verlas en profundidad en este análisis.

Características del Meater 2 Plus

Construcción Acero inoxidable Sensores 5 sensores internos y 1 sensor ambiente Límite máx. temp. interna 105ºC Límite máx. temp. ambiente 500ºC Precisión ±0,3°C Bluetooth 5 PHY codificado de largo alcance Diámetro 5 mm

Cuando se trata de cocinar, la precisión puede marcar la diferencia entre un plato mediocre y una obra maestra culinaria. Por eso, el Meater 2 Plus viene a ayudarnos con su tecnología a ser los anfitriones perfectos. No importa si eres un aficionado a la cocina o si tu plato estrella es un sándwich mixto, en mayor o menor medida puede ser un compañero útil en tu cocina.

Se puede usar en numerosos tipos de cocinado, ya sea barbacoa, grill, horno, sartén, horno tostador, olla de cocción lenta, freidora e incluso en freidora de aire. En este caso lo hemos puesto a prueba en una sartén tipo parrilla, y funcionó a la perfección.

Una de las novedades del Meater 2 Plus es la tecnología Smart Temp™ Multisensors, que cuenta con cinco sensores de temperatura interna y un sensor ambiental que detectan la temperatura real del centro de la carne. De este modo garantiza resultados perfectos en todo momento. Estos sensores alcanzan hasta un máximo de 105ºC en interior, y 500ºC de temperatura máxima ambiente, especialmente útil para barbacoas, brasas y similar. Además, garantiza una precisión milimétrica de ±0,3°C.

Poner en marcha el Meater 2 Plus es muy sencillo. Basta con activar la app y sincronizar el termómetro con tu smartphone por Bluetooth, configurar el cocinado (producto que vas a cocinar, seleccionar el tipo o corte y fijar el punto al que quieres que quede la carne), pincha el termómetro en tu pieza de carne… ¡Y listo! A cocinar. Pudimos ponerlo a prueba con un solomillo de ternera, que quizás no es el corte más problemático, pero la ternera siempre es delicada. El resultado fue estupendo, obedecimos al dedillo las indicaciones el Meater 2 Plus y el resultado fue inmejorable.

Cabe señalar que para el adecuado funcionamiento de la tecnología multisensor deberás introducir el termómetro hasta pasada la muesca para que la medición sea correcta. Y, dependiendo de la pieza de carne que estés cocinando, esto puede ser un poco problemático, ya que puede romper un poco la estructura de la pieza. Aun así, es un 30% más fino que su predecesor, una mejora que se agradece bastante.

Una app como pinche de cocina

La app de Meater, gratuita y disponible para iOS y Android, será tu mejor compañera para sacar el máximo partido a este termómetro de carne. Con una interfaz bastante intuitiva, te permite configurar de forma sencilla el tipo de carne que quieres cocinar, distinguiendo entre ternera, cerdo, ave, cordero, pescado y otros (donde encontrarás venado, avestruz, canguro…). Una vez seleccionada, deberás elegir entre diferentes tipos de pieza y corte, e incluso añadir alguno si no lo encuentras en la lista. Para finalizar, marca el punto al que quieres la carne, que variará entre diferentes opciones en función de la carne y pieza seleccionadas. Además, por si no lo tienes muy claro, la app te hace una recomendación de temperatura de cocinado.

También cuenta con un apartado de cocinados anteriores, por si quedaste especialmente contento con un plato concreto y quieres repetir. Y con otro de cocina personalizada, por si quieres ir un poco más a tu aire y cocinar de una forma más acorde a tus gustos. Especialmente recomendable para cocineros avanzados.

Otra de las ventajas de cocinar con la app, además de asegurar el punto adecuado, es la de poder ponerte a hacer otras cosas mientras la carne se cocina, ya que cuenta con alertas para que no te pierdas nada. Además, gracias al Bluetooth de largo alcance podrás ir por casa sin miedo a perder la conexión. Eso sí, lleva el móvil siempre encima para estar alerta, porque Meater 2 Plus te avisa, pero aún no retira solo la carne del fuego.

Diseño cuidado

El Meater 2 Plus mantiene el diseño sencillo y elegante al que la marca nos tiene acostumbrados. El termómetro está acabado en acero inoxidable, es un 30% más fino que su predecesor (como comentábamos anteriormente) y es resistente al agua y apto para lavavajillas. El cargador tiene un acabado en bambú y metal, y cuenta con dos imanes para colocarlo donde quieras. Lo que puede ser un pero es que funciona con una pila en lugar de contar con carga USB. Aunque se ha diseñado con un sistema de eficiencia energética que, según la marca, garantiza hasta 2 años de cocinado con 1 sola pila AAA (el doble que su predecesor), personalmente considero un punto negativo que no tenga carga USB. Imagino que para futuros lanzamientos esto irá cambiando.

Meater Master Class: Aprendizaje Culinario en tu Bolsillo

Para complementar el Meater 2 Plus, la marca ha lanzado Meater Master Class™, un apartado dentro de la app en el que encontrarás más de 50 clases con las que aprender nuevas habilidades culinarias a través de tutoriales y vídeos paso a paso. También incluye listas de ingredientes y herramientas que necesitarás para cada receta, instrucciones detalladas y vídeos explicativos. Todo ello indicando el nivel de dificultad y la duración de cada “master class”.

Conclusiones

El Meater 2 Plus es una revolución para aficionados a la cocina y los que no lo son tanto. Cuenta con un gran nivel de precisión, tolerancia a altísimas temperaturas, diseño cuidado y con acabados de calidad. Características que hacen de este termómetro inteligente un compañero de cocina esencial para cualquier público. Además, con MEATER Master Class™ ya no tendrás excusas, podrás llevar tus habilidades culinarias al siguiente nivel. Puedes adquirir el Meater 2 Plus en la tienda online de Meater por un precio de 129,00€.