Starfield ya rinde como debería con tarjetas gráficas GeForce RTX

El lanzamiento de Starfield estuvo acompañado de una marcada polémica por tres grandes razones: la aparente exclusividad firmada con AMD para utilizar solo FSR, la notable cantidad de errores que presentaba y la pobre optimización que sufría en general, aunque esto último afectaba sobre todo a tarjetas gráficas NVIDIA GeForce.

Al final AMD salió al paso para desmentir la exclusividad, y no hace mucho se confirmó que Starfield iba a recibir una actualización importante que mejoraría el rendimiento y que introduciría soporte de NVIDIA DLSS, incluyendo tanto Super Resolution como la generación de fotogramas. Dicha actualización ya está disponible en fase beta, y los primeros datos de rendimiento que tenemos son muy positivos.

En líneas generales Starfield rinde mejor con las tarjetas gráficas GeForce RTX, algo que parecía complicado porque en teoría este juego estaba optimizado para las particularidades de la arquitectura RDNA 3. Con dicha actualización la GeForce RTX 4090 supera a la Radeon RX 7900 XTX por un 23%, una diferencia notable ya que cuando se produjo el lanzamiento del juego apenas la superaba por un 8%.

Viendo esto salta a la vista que Bethesda no hizo los deberes a la hora de optimizar el juego para las tarjetas gráficas de NVIDIA, y que podría haber llegado en un estado mucho mejor en su lanzamiento si se hubiera puesto un poco más de interés. Los que nos leéis habitualmente ya sabéis que Starfield me gustó mucho a pesar de todas sus carencias, pero al final decidí dejarlo parado hasta que la optimización y el rendimiento mejoren.

Por lo que respecta al rendimiento a nivel CPU las pruebas que ha realizado CapFrameX confirman que el Ryzen 9 7950X3D es el que mejor rendimiento ofrece, seguido del Intel Core i9-13900K, con el que tiene una diferencia mínima. Esta actualización ya se puede probar en el canal beta, pero dentro del mismo todos los avances que consigáis se perderán una vez que salga de la beta, así que lo mejor ahora mismo es esperar un poco y disfrutarla en su versión definitiva.

Si todo va según lo previsto, y si no surgen errores ni problemas de ningún tipo, la versión final de esta actualización llegará al canal general a finales de este mes. No tenemos detalles sobre cuándo implementará Starfield la tecnología Fluid Motion Frames de AMD, pero teniendo en cuenta que ya soporta Generación de Fotogramas dicha implementación no debería tardar.