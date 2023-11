Baldur’s Gate 3 vence y convence en los Golden Joystick Awards

Baldur’s Gate 3 ha sido el gran vencedor de la 41.ª edición de los Golden Joystick Awards que premian los mejores videojuegos del año. El juego más premiado de la gala, arrasó ganando en siete categorías, incluyendo la principal, la de mejor juego del año en cualquier plataforma.

Los Golden Joystick Awards son también conocidos como los ‘People’s Gaming Awards’. Y de ahí radica su importancia, ya que los ganadores son elegidos por votación del público. No siempre revisores y periodistas coincidimos con el gran público, pero en esta ocasión el consenso ha sido general. Como pudiste leer en nuestro análisis, Baldur’s Gate 3 es una maravilla. Se ha mantenido por encima del resto como el juego para PC con mayor puntuación de todos los tiempos en Metacritic, como el mejor juego general de OpenCritic o el juego con mejor puntuación de todos los tiempos en PC Gamer UK.

Y no era previsible en un juego de rol fantástico, muy adaptado de las reglas del juego de tablero en los que se basa, que no es sencillo de arrancar, ni rápido de jugar, y que además usa un combate por turnos que no gusta a todos, tuviera esta aceptación. Dificultades que ha solventado con nota Larian Studios llevándose el galardón de mejor estudio del año, guión, diseño visual, comunidad, intérprete de reparto y las dos más importantes: juego del año en PC y mejor juego del año en general.

Del resto, hay que volver a destacar otro juegazo como The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom que gana en juegos para Nintendo; el Resident Evil 4 que gana en PlayStation o el Starfield, el presumible mayor contendiente de BD3, que se tiene que conformar con el mejor del año en Xbox.

Otros premios destacados han llegado para el Mortal Kombat 1 (multijugador), para Alan Wake 2 que se lleva el especial de la crítica o el Cyberpunk 2077: Phantom Liberty que se lleva el del mejor tráiler y el de la mejor expansión del año. Una muestra de cómo un juego enorme, esperadísimo, se lanza de manera precaria y el estudio es capaz de ir recuperándolo y lograr los que todos esperábamos desde el primer minuto: un gran juego.

Verás que ha sido un año notable para la industria de los videojuegos y para los jugadores como anticipamos en los «juegos más esperados de 2023». Te dejamos con nominados y ganadores de las principales categorías del Golden Joystick Awards y el vídeo completo de la gala por si te quieres entretener.

Juego del Año (todas las plataformas)

Baldur’s Gate 3 (ganador)

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Marvel’s Spider-Man 2

Star Wars Jedi: Survivor

Alan Wake 2

Resident Evil 4

Cocoon

Starfield

Final Fantasy 16

Diablo 4

Forza Motorsport

Armored Core 6: Fires of Rubicon

Assassin’s Creed Mirage

Super Mario Bros. Wonder

Street Fighter 6

Metroid Prime Remastered

Hi-Fi Rush

Lords of the Fallen

Dead Space

Sea of Stars

Juego del Año en PC

Baldur’s Gate 3 (ganador)

Diablo 4

Dave the Diver

Tchia

System Shock

Shadow Gambit: The Cursed Crew

Juego del Año en PlayStation

Resident Evil 4 (ganador)

Final Fantasy 16

Street Fighter 6

Humanity

Armored Core 6: Fires Of Rubicon

Star Wars Jedi: Survivor

Juego del Año en Nintendo

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (ganador)

Pikmin 4

Fire Emblem Engage

Metroid Prime Remastered

Octopath Traveller 2

Fae Farm

Juego del Año en Xbox

Starfield (ganador)

Chants of Sennaar

Hi-Fi Rush

Planet of Lana

Dead Space

Pentiment

Mejor Multijugador

Mortal Kombat 1 (ganador)

Exoprimal

Diablo 4

Street Fighter 6

Remnant 2

We Were Here Expeditions: The FriendShip

Mejor Indie

Sea of Stars (ganador)

Dave the Diver

Pizza Tower

Dredge

Cocoon

Viewfinder

Mejor expansión

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty (ganador)

Power Wash Simulator DLC

The Elder Scrolls Online: Necrom

The Case of the Golden Idol Mysteries: The Lemurian Vampire and Spider of Lanka

Dead Cells: Return to Castlevania

A Little to the Left: Cupboards & Drawers

Still Playing

No Man’s Sky (ganador)

Genshin Impact

The Sims 4

Fortnite

Naraka Bladepoint

GTA Online

Warframe

Valorant

Counter-Strike: Global Offensive / Counter-Strike 2

Apex Legends

Dota 2

Call of Duty

Mejor juego VR

Horizon Call of the Mountain (ganador)

C-Smash VRS

Synapse

Vertigo 2 VR

F1 23 VR

The Light Brigade

Diseño Visual

Baldur’s Gate 3 (ganador)

Starfield

Hi-Fi Rush

Viewfinder

Lies of P

Street Fighter 6

Sonido

Final Fantasy 16 (ganador)

Stray Gods

Hi-Fi Rush

Bomb Rush Cyberfunk

Starfield

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Narración

Baldur’s Gate 3 (ganador)

The Cosmic Wheel Sisterhood

Armored Core 6: Fires Of Rubicon

Oxenfree 2: Lost Signals

Paranormasight: The Seven Mysteries of Honjo

Star Wars Jedi: Survivor

Mejor Trailer

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty – (ganador)

Alan Wake 2 – The Dark Place Gameplay Trailer

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – Official Trailer #3

Baby Steps Reveal Trailer

Mortal Kombat 1 – Official It’s In Our Blood Trailer

Dave the Diver – Official Release Month And Accolades Trailer

Comunidad

Baldur’s Gate 3 (ganador)

Final Fantasy 14

Warframe

Deep Rock Galactic

Dreams

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Juegos más buscados

Final Fantasy 7 Rebirth (ganador)

Death Stranding 2

Star Wars Outlaws

Tekken 8

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

Hades 2

Fable

Hollow Knight: Silksong

Everywhere

Frostpunk 2

Ark 2

Metal Gear Solid Δ: Snake Eater

Persona 3 Reload

Bulwark: Falconeer Chronicles

Suicide Squad: Kill the Justice League

Pacific Drive

Black Myth: Wukong

Banishers: Ghosts of New Eden

Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin

Estudio del Año