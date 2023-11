Stranded: Alien Dawn ha dado un paso emocionante con su último DLC, «Robots and Guardians», que ofrece a los jugadores una nuevas experiencias del juego.

La trama del DLC introduce a Hope, la primera androide sensible, y plantea un escenario donde los jugadores deben protegerla de un consorcio fabricante despiadado. La incorporación de un enemigo humano agrega complejidad a la historia, proporcionando un impulso narrativo que mantiene a los jugadores comprometidos con el desarrollo de la trama. Ya no lucharemos solo contra bichos.

Escenario especial: Salvar a Hope

Si queremos jugar con las reglas de Hope, elegiremos ese escenario en el que tendremos también un aterrizaje forzoso debido a un ataque del consorcio. Junto con los tripulantes de la nave está Hope, que de momento solo puede mantener e investigar, según pase el tiempo ya podremos ir desbloqueando habilidades, según nuestra elección, eso sí mientras tenga habilidades sin desbloquear habrá tareas de la cola que no podrá hacer.

Aparecen también nuevas tecnologías basadas en un armamento defensivo y sólido para proteger a Hope. Eso sí, habrá que añadirlas a la cola de investigación y decidir que es más importante tener, recursos o defensas, todo esto mientras de cuando en cuando aparecen ataques repentinos de robots. Si jugamos en el escenario «salvar a Hope» en el momento que Hope muera, se habrá acabado la partida. No solo peligra por los ataques de robots del que nos van avisando cada cierto tiempo. También a veces una nave puede atacarla sin que nos avise antes para protegerla, en ese caso Hope quedará fuera de servicio si ninguno de los otros supervivientes tienen los conocimientos y recursos para curarla, se desconectará y acabará la partida.

Cuando aterrizamos llevaremos en la nave algunas baterías especiales para que Hope coma cuando lo necesite. Aunque no duerme tiene que parar para recargarse. Para crear estas baterías tendremos que investigar esa técnica, mientras puede alimentarse de silicio que cosechemos.

Además de Hope tendremos a Henry Cardwell como nuevo superviviente. Su experiencia en combate cuerpo a cuerpo ofrece un enfoque diferente para la defensa de la base, lo que brinda a los jugadores opciones tácticas adicionales.

Actualización Gratuita del Juego Base

El DLC viene acompañado de una generosa actualización gratuita para todos los jugadores. La adición de drones de reparto, herramientas de construcción para varias plantas y otras mejoras enriquecen la experiencia general del juego, independientemente de si los jugadores optan por adquirir el DLC.

Relacionado con la investigación, en las fases más avanzadas, también podemos crear robots de servicio para realizar tareas cotidianas en la base agrega un elemento estratégico al juego. La automatización de actividades como la cosecha, la cocina y la recolección de recursos no solo proporciona eficiencia, sino que también libera tiempo para mejorar las defensas de la base, lo que es crucial para la supervivencia a largo plazo. Eso sí, lo difícil será llegar a este punto desde el arranque si optamos por jugar con ataques repentinos de bichos.

Conclusiones

El nuevo escenario que aporta el DLC «Robots and Guardians» trae nuevos desafíos si ya te has rodado el juego pero aún así te sigue enganchado. Me ha gustado mucho también la expansión gratuita que han aportado aunque no tengas el DLC, los drones de reparto o los robots de servicio agilizan muchas tareas y permiten desbloquear nuevos escenarios de la partida, consiguiendo hacer algo más que intentar sobrevivir. Aún así, no es sencillo llegar a desbloquear estas investigaciones si jugamos con ataques aleatorios de bichos, que llegan cada cierto tiempo y que pueden mermar nuestros recursos e incluso los supervivientes. Eso sí, siempre puedes desactivarlo y simplemente disfrutar de ir creando tu asentamiento con todo lujo de comodidades, aunque no será todo sencillo, aún así te tendrás que seguir enfrentando a fríos inviernos, tormentas o ceniza tóxica.

El DLC está disponible en PC a través de Steam y Epic Games Store, PlayStation5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 y Xbox One por un precio de 12.99€.