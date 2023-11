OpenAI pausa temporalmente las altas en ChatGPT Plus

Aunque son varios los modelos y servicios de inteligencia artificial ofrecidos por OpenAI, ChatGPT es, sin duda, el principal responsable de haber convertido a la tecnológica en una de las más conocidas y nombradas en la actualidad. Hace algo menos de un año (entró en servicio el 30 de noviembre) que empezamos a escuchar hablar de este chatbot que, con una propuesta muy, muy afinada, llegó para marcarle la agenda a gigantes como Google, Microsoft y Apple, que a lo largo de este 2023 han puesto el foco en la IA de un modo que no habríamos imaginado el año pasado por estas mismas fechas.

ChatGPT fue uno de los lanzamientos más exitosos de la historia de la tecnología, pero claro, el éxito sin más no da para pagar las facturas y, como ya sabemos, gestionar una infraestructura del tamaño necesario para ofrecer un servicio como ese no es algo precisamente barato. Así, desde principios de año se empezó a hablar de un posible plan de pago, modelo que se materializó el 1 de febrero, cuando OpenAI confirmó la llegada de ChatGPT Plus, con una cuota mensual de 20 dólares que, como ya sabes, proporciona acceso a un modelo más avanzado (GPT-4), a los plugins de terceros, a la conectividad web, etcétera.

Cuando Yann LeCun afirmó, taxativamente, que ChatGPT no innovaba en inteligencia artificial y que no era revolucionario, evidentemente llevaba razón en el plano técnico pero, como ya repliqué entonces (con todo mi respeto a LeCun, una institución en el mundo de la IA), la innovación fue el modo en el que se llevó la inteligencia artificial a los usuarios, un enfoque absolutamente acertado y en el momento preciso, que supuso la clave de una historia de éxito como lo es ésta.

Desde entonces, el volumen de uso del chatbot ha tenido picos y valles, y de hecho hemos visto sus números bajar durante algunos meses, algo no obstante, comprensible tras la explosión inicial. Sin embargo, parece que en lo referido a los planes de pago los números han debido ser bastante mejores, al punto de que OpenAI se ha visto obligada a pausar las suscripciones a ChatGPT Plus. ¿El motivo? Pues el propio Sam Altman lo explica en este tweet:

we are pausing new ChatGPT Plus sign-ups for a bit 🙁

the surge in usage post devday has exceeded our capacity and we want to make sure everyone has a great experience.

you can still sign-up to be notified within the app when subs reopen.

— Sam Altman (@sama) November 15, 2023