Microsoft la lía, y gorda, con las licencias de Windows

Aunque seguramente sea un número que tienen bien documentado en Microsoft, desde fuera intentar calcular la cantidad de licencias de Windows que se han vendido desde el origen del sistema operativo es un ejercicio prácticamente imposible. Microsoft no ha publicado nunca ese dato, así que nos tenemos que quedar con las estimaciones realizadas por algunos analistas, que sitúan el total entre los 1.250 y los 1.750 millones de licencias, a lo largo de su historia.

Gestionar algo así no debe ser sencillo, esto lo entendemos, pero claro, eso no es excusa para que licencias legales, empleadas por los usuarios desde hace años, dejen de ser válidas de un día para otro, pese a que los usuarios no incumplan las condiciones legales establecidas en las mismas. Y, sin embargo, según podemos leer en The Verge, eso es precisamente lo que está ocurriendo, ya que usuarios de Windows 10 y 11 están viendo como sus sistemas pierden la activación si realizan algún cambio relacionado con el hardware de los mismos.

De momento no hay confirmación oficial al respecto, pero todo apunta a que este problema con las licencias de Windows tiene su origen en el momento en el que Microsoft decidió cerrar un grifo que oficialmente ya llevaba años cerrado, pero que en realidad seguía plenamente operativo. Hablo, ya lo habrás imaginado, de la posibilidad de actualizarse a Windows 11 desde Windows 7 y Windows 8. A finales de septiembre, Redmond decidió que ya era el momento y, como te contamos entonces, esto dejó de ser posible.

Pero entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Pues resulta que usuarios de Windows, de alguna de las versiones actuales del sistema operativo, pero que han llegado a las mismas tras actualizar desde versiones anteriores, concretamente 7 y 8, se están encontrando con que sus instalaciones de Windows se desactivan al realizar algún cambio de hardware o, incluso, alguna modificación en la configuración de la BIOS del sistema.

Esto, por sí mismo, no es algo especialmente novedoso, pues ya sabemos que determinado tipo de licencia se puede desactivar al realizar cambios en el hardware. En esas ocasiones, basta con contactar con el soporte técnico de Microsoft, informarles sobre la situación y, amable y diligentemente te ayudan a solucionarlo, y en este caso no solo hablo por experiencias que conozco por parte de terceros, también porque a mí me ocurrió lo mismo y, en cuestión de minutos, el problema estaba solucionado.

Sin embargo, y a tenor de testimonios como el reproducido en The Verge, en esta ocasión no está ocurriendo así:

«La activación automática no funcionaba, así que me puse en contacto con el servicio de atención al cliente. Me dijeron que debido a que mi licencia de Windows 10 había sido actualizada desde Windows 7, y que habían suspendido el soporte para claves de producto de Windows 7, que no podían continuar con mi licencia para Windows 10 Pro después del cambio de hardware […] También reconocieron que cambiar el hardware no es una violación de la licencia de Windows, por lo que no hay ninguna razón por la que mi licencia de Windows 10 deba ser revocada o alterada de ninguna manera.»

La buena noticia es que, según podemos leer en esa misma publicación, Microsoft ya ha dado acuse de recibo del problema y parece que están trabajando en ello:

«Microsoft es consciente de estos informes de los clientes y está investigando», dice Bill Babonas, director principal de producto de Windows, en un comunicado a The Verge. «Los clientes que estén experimentando dificultades técnicas deben ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente«.

Algo es algo pero, según el testimonio anterior, parece que en el servicio de atención al cliente todavía no tienen del todo claro cómo gestionar esta situación, por lo que es posible que las personas afectadas, es decir, aquellas que actualizaron desde Windows 7/8 a Windows 10/11 y que han realizado algún cambio de hardware en sus equipos, todavía no puedan reactivar sus instalaciones del sistema operativo, lo que puede suponer un problema.

Así, nuestra recomendación para todas aquellas personas que tienen este tipo de licencia, es que temporalmente se abstengan de realizar cambios en el hardware de sus equipos, hasta que Microsoft comunique que han resuelto la incidencia, reactivando el soporte para dichas licencias.

Otra posibilidad, sin duda bastante más rápida y menos problemática, es hacerte con una nueva licencia de Windows 10/11, que al contar con soporte por parte de Microsoft te permita realizar este tipo de cambios sin problemas. Es cierto que su precio oficial, si se las compras directamente a Microsoft, es bastante elevado, pero recuerda que, con las ofertas especiales para nuestros lectores, puedes hacerte con una licencia 100% original, y que no te dará estos problemas, por menos de 15 euros.