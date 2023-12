¿Puedes revender tus juegos físicos de PlayStation 5?

Durante las últimas horas, PlayStation 5 se ha situado en el epicentro rumor-informativo, pero a diferencia de lo que cabría esperar, es decir, con noticias o filtraciones sobre el esperado modelo Pro, cambios en la estrategia comercial, algún avance de la futura generación o el anuncio de algún juego más o menos esperado, lo ha sido por las siempre presentes políticas de Sony, que en ocasiones nos sorprende con algunas decisiones… en fin, cuestionables en el mejor de los casos.

Todo ha empezado cuando el youtuber RGT 85 ha publicado algo que ha sorprendido a muchos, y es que Sony habría decidido prohibir la venta, de segunda mano, de los juegos de PlayStation 5. Esto aún puede tener sentido si hablamos de las ediciones digitales, aunque es cierto que Europa se dirige a proteger legalmente esta posibilidad, pero es que según esas primeras informaciones, la tecnológica también pretendería impedir, según sus términos de usuario, la venta de juegos en soporte físico.

Obviamente, una decisión así, introducida subrepticiamente por Sony en los términos legales, supondría un ataque frontal a los derechos de los usuarios y, por supuesto, debería obtener una rápida y contundente respuesta por parte tanto de sus propios clientes, como de los regulares, pues de hecho sus políticas se dirigen, por norma general, en el sentido contrario. Entonces, ¿es esto cierto? Y en tal caso, ¿cómo es posible que Sony haya actuado con impunidad con una medida tan sorprendente?

seeing this PlayStation licensing agreement forbidding the resale of physical games that you own pop up again

no one complies with this and it is unrealistic to think anyone ever would pic.twitter.com/s03laNEc9B

— Nintendeal (@Nintendeal) December 17, 2023