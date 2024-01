Novedades VOD te trae los mejores estrenos de la semana en Amazon Prime Video, Disney+, Filmin, HBO Max, Movistar+, Netflix, SkyShowtime… Y… comenzamos una nueva «temporada» con novedades VOD, es decir, del vídeo bajo demanda que va saliendo en las principales plataformas de España, incluyendo a partir de este año a dos que teníamos olvidadas: Movistar+ y Filmin. Dicho lo cual, la iniciativa la lleva La sociedad de la nieve, y es que estamos en tiempo de nieves.

Netflix

Netflix arranca enero con potencia, estrenando un buen número de contenidos exclusivos más o menos interesantes entre los que podemos destacar la serie de acción Los hermanos Sun, la serie de anime Tragones y mazmorras o el nuevo monólogo del cómico Dave Chappelle, aunque es La sociedad de la nieve la que se lleva la palma… o más bien la palmada de bienvenida.

¿Por qué La sociedad de la nieve es lo que tendrías que ver este primer fin de semana de 2024? Por un par de razones, principalmente: es le nueva película de J.A. Bayona (El orfanato, Lo imposible) y aunque hace apenas tres semanas que se estrenó en cines, ya la tienes disponible en Netflix. No solo eso: pese a lo escueto de su recorrido, ya es la película mejor valorada del cineasta español. Si quieres más datos, recrea la terrible historia real de «la tragedia de los Andes», esa que llevó a la gran pantalla Hollywood a principicos de los noventa en la cruda ¡Viven! y que, de acuerdo a la mayoría de opiniones, La sociedad de la nieve mejora.

Más contenidos exclusivos:

Capitanes del mundo (T1). «De los vestuarios al campo, esta docuserie ofrece acceso exclusivo a las 32 selecciones que luchan por alcanzar la gloria futbolística en la Copa Mundial de la FIFA 2022.»

(T1). «De los vestuarios al campo, esta docuserie ofrece acceso exclusivo a las 32 selecciones que luchan por alcanzar la gloria futbolística en la Copa Mundial de la FIFA 2022.» Criptoestafas . «En este documental sobre un caso real, tres hombres aprovechan el descontrol del mercado de criptomonedas para estafar millones a inversores y llevar una vida de lujo.»

. «En este documental sobre un caso real, tres hombres aprovechan el descontrol del mercado de criptomonedas para estafar millones a inversores y llevar una vida de lujo.» Dave Chappelle: The Dreamer . «Desde su ataque en plena actuación hasta el guantazo que acaparó titulares en todo el mundo, Dave Chappelle se despacha a gusto en este especial de comedia sin filtros.»

. «Desde su ataque en plena actuación hasta el guantazo que acaparó titulares en todo el mundo, Dave Chappelle se despacha a gusto en este especial de comedia sin filtros.» Engaños (T1). «Tras ver a su supuestamente difunto marido en una cámara de vigilancia, la exsoldado Maya destapa una siniestra conspiración familiar que se remonta a los años 90.»

(T1). «Tras ver a su supuestamente difunto marido en una cámara de vigilancia, la exsoldado Maya destapa una siniestra conspiración familiar que se remonta a los años 90.» La vida sigue . «Un artista que llora la muerte de su marido, un famoso escritor, lleva a sus dos mejores amigos a París, donde salen a la luz secretos turbios y verdades dolorosas.»

. «Un artista que llora la muerte de su marido, un famoso escritor, lleva a sus dos mejores amigos a París, donde salen a la luz secretos turbios y verdades dolorosas.» Las que no importan . «Cuando un misterioso cadáver aparece en un río, una policía con sus propios demonios investiga una serie de asesinatos macabros mientras el peligro se abre paso.»

. «Cuando un misterioso cadáver aparece en un río, una policía con sus propios demonios investiga una serie de asesinatos macabros mientras el peligro se abre paso.» Los hermanos Sun (T1). «Cuando un misterioso enemigo pone a su familia en el punto de mira, un miembro de una tríada de Taipéi va a Los Ángeles para proteger a su madre y a su hermano menor.»

(T1). «Cuando un misterioso enemigo pone a su familia en el punto de mira, un miembro de una tríada de Taipéi va a Los Ángeles para proteger a su madre y a su hermano menor.» Somos lo que comemos: Un experimento con gemelos (T1) . «Varios gemelos idénticos cambian sus dietas y estilos de vida durante ocho semanas durante un experimento científico que analiza el impacto de los alimentos en la salud.»

. «Varios gemelos idénticos cambian sus dietas y estilos de vida durante ocho semanas durante un experimento científico que analiza el impacto de los alimentos en la salud.» Tragones y mazmorras (T1). «Dragones, mazmorras… ¿y un rico guiso de monstruo? Nada se salva del apetito de estos aventureros que se adentran en un reino maldito para rescatar a uno de los suyos.»

Entra en catálogo:

2012

American Gangster

Annie

Armados y peligrosos

Buena hamburguesa

Cockpit

Estocolmo

Ivan the Terrible

Jumanji

Jumanji: Bienvenidos a la jungla

La Corona Partida

La búsqueda de la bomba de Hitler

La casa del reloj en la pared

La lista de los deseos

La revolución de Silicon Valley (T1)

Las joyas de la Corona

Litus

Los guerreros perdidos de Cartago

Mejor… imposible

Mini y los ladrones de miel

Nazis en la CIA

Perseguido

Pompeya eterna

¿Qué te juegas?

Schumacher

Sólo química

Terra X: El misterio de los gigantes de la Edad de Hielo

Terra X: El terremoto de Lisboa

Amazon Prime Video

En Amazon Prime Video han apostado por comenzar el año al ralentí, excepto por lo que entra en catálogo. De lo exclusivo, el regreso de El Sapo es quizás lo más llamativo, aunque para gustos, colores.

Contenidos exclusivos:

After. Aquí acaba todo . «Hardin sigue luchando por seguir adelante. Agobiado por el bloqueo del escritor y la dolorosa ruptura con Tessa, Hardin viaja a Portugal en busca de una mujer a la que hizo daño en el pasado… y para encontrarse a sí mismo.»

. «Hardin sigue luchando por seguir adelante. Agobiado por el bloqueo del escritor y la dolorosa ruptura con Tessa, Hardin viaja a Portugal en busca de una mujer a la que hizo daño en el pasado… y para encontrarse a sí mismo.» Intruso . «La vida de Hen y Junior da un giro cuando aparece un extraño en su casa con una peculiar proposición. ¿Arriesgarán su relación y su identidad para sobrevivir en un nuevo mundo?»

. «La vida de Hen y Junior da un giro cuando aparece un extraño en su casa con una peculiar proposición. ¿Arriesgarán su relación y su identidad para sobrevivir en un nuevo mundo?» James May: Nuestro hombre en India (T3). «James May emprende su mayor aventura hasta la fecha: casi 5000 kilómetros de costa a costa por la mítica India, el país más poblado, y quizá el más extraordinario, del mundo.»

(T3). «James May emprende su mayor aventura hasta la fecha: casi 5000 kilómetros de costa a costa por la mítica India, el país más poblado, y quizá el más extraordinario, del mundo.» Sapo S.A. (T2). «Jon Imanol Candela Sapieha, “El Sapo”, está considerado como uno de los mayores ladrones de la historia de España. Completamente retirado, tras 30 años de vida delincuencial, “El Sapo” ha decidido contar sus golpes más espectaculares.»

Entra en catálogo:

Arde Mississippi

Astérix y Cleopatra

Astérix y Obélix: Misión Cleopatra

Conspiración Wander

Conspiración, traición y muerte (Miniserie)

El alucinante viaje de Bill y Ted

El aparecido

El apartamento

El caso de Thomas Crown

El juego del pulpo

El justiciero

Él viene de noche

Érase una vez en Navidad

Fargo

Fear the Walking Dead (T8)

Hang ‘Em High (Cometieron dos errores)

Hansel y Gretel: Cazadores de brujas

Healed

Jardines de la noche

La espía

La guerra de Hart

La mujer mosquetero (T1)

Los búfalos de Durham

Mi amigo el gigante

Motín a bordo

Mr. Robot (Serie completa)

Operación soldados de juguete

Pasaje a la India

Piraña

Pirañas: Los niños de la camorra

Platoon

Rain Man

Seis puntos sobre Emma

Suegra por sorpresa

Supernova: el fin del universo

The Amazing Spider-Man 2: El poder de Electro

Thelma y Louise

Treinta y siete horas desesperadas

Disney+

Disney+ comienza también el año de manera pausada, claro que si eres fan del anime no te puedes perder la nueva serie que la plataforma emite en excluvisa, Ishura.

Contenidos exclusivos:

Ishura (T1). «El Rey Demonio, quien tenía aterrorizado al mundo entero, ha sido derrotado. Sin embargo, el nombre y la existencia del héroe que ha sido capaz de lograr tal hazaña sigue siendo un misterio. Ahora que la era del miedo ha llegado a su fin, comienza la lucha por coronar al héroe definitivo.»

(T1). «El Rey Demonio, quien tenía aterrorizado al mundo entero, ha sido derrotado. Sin embargo, el nombre y la existencia del héroe que ha sido capaz de lograr tal hazaña sigue siendo un misterio. Ahora que la era del miedo ha llegado a su fin, comienza la lucha por coronar al héroe definitivo.» Traición: el marido perfecto (Miniserie). «Una mujer destapa la retorcida doble vida que lleva su marido, denominado profesor del año, al que arrestan por haber abusado sexualmente de una de sus estudiantes adolescentes.»

Entra en catálogo:

Gigantosaurus (T3)

Mickey y yo (T1)

Promoción 09 (T1)

HBO Max

Tres cuartos de lo mismo para HBO Max, donde se recrean en su mundo de plástico y poco más.

Contenidos exclusivos:

Barbie (con comentarios de la directora). «Greta Gerwig nos explica cómo se hizo Barbie.»

(con comentarios de la directora). «Greta Gerwig nos explica cómo se hizo Barbie.» Bomba de relojería: El efecto 2000. «Este documental de la HBO rememora la histeria vivida a finales de los 90 a causa de un error informático que podría haber causado un desastre.»

Entra en catálogo:

East New York (T1)

LEGO Monkie Kid (T3)

SkyShowtime

Y, en cuanto a SkyShowtime, su lanzamiento más destacado para esta semana es la serie The Curse, si bien -al igual que Prime Video o Netflix- renueva su catálogo con un montón de películas y algunas series que no listamos porque son demasiadas; cosas con un que no son novedad, pero que tampoco necesitan serlo.

Contenidos exclusivos:

The Curse (T1). «Una supuesta maldición perturba la vida de una pareja de recién casados, mientras intentan concebir un hijo, y coprotagonizan su nuevo programa deTV de reformas de casas.»

Filmin

La española Filmin, referente de los contenidos independientes, arranca enero con la siguiente lista de novedades…

Entra en catálogo:

Adiós, idiotas

Beach House

Dancing Queen

El mensajero

El prófugo

El sueño de la sultana

Juana de Arco

Nosotras, mañana

Pauline Kael: El arte de la crítica

Rioja, la tierra de los mil vinos

Trabajo extremo

Una noche con Adela

Yannick

Yuni

Movistar Plus+

Entra en catálogo: