Google cambiará el nombre de Bard a Gemini

En unos pocos días se cumplirá un año desde que Google presentó Bard, en una rápida respuesta al anuncio que se produciría tan solo 24 horas después, con la presentación del nuevo Bing por parte de Microsoft. Recordemos que, a su vez, Bing fue la respuesta de Microsoft a ChatGPT, que empezó a escribir una indiscutible historia de éxito a finales de 2022. En este caso, la situación para Microsoft era bastante mejor, pues ya tenía una participación bastante importante en OpenAI.

Google es una tecnológica que lleva ya muchos años trabajando en el campo de la inteligencia artificial, como es más que sabido por muchos profesionales de esta tecnología. Sin embargo, y pese a su experiencia, tuvo que reaccionar de urgencia ante ambos lanzamientos, lo que ocasionó que sus primeros pasos en la carrera contra sus principales rivales fueran un tanto accidentados. Como ya te contamos entonces, las filtraciones indicaban que la compañía planeaba presentar sus novedades basadas en IA en el Google I/O 2023, que efectivamente estuvo protagonizado por la IA, pero tuvieron que reaccionar rápido.

Obviamente Bard, especialmente en sus primeros meses, era una respuesta rápida, no una alternativa capaz de competir de igual a igual. Sin embargo, tras un excelente trabajo en el que la compañía sí que pudo poner en valor toda su experiencia, a principios de diciembre vivimos la muy esperada llegada de Google Gemini, un nuevo modelo de IA que ya está demostrando ser perfectamente capaz de plantarle cara a GPT de OpenAI, y que se presentó en tres versiones: Ultra, Pro y Mini, siendo la segunda la que emplea Bard en la actualidad, y la tercera la destinada específicamente a smartphones.

Bard will soon be renamed to Gemini!

The changelog also contains a mention of «Gemini Apps» which seems to be a way for Google to gather Gemini «web» and Gemini «mobile» under a same name.

And in case you are curious, Bard Advanced will be Gemini Advanced. pic.twitter.com/dPlCYjgjth

— Dylan Roussel (@evowizz) February 1, 2024