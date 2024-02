Asoma un Pixel Fold 2 con Tensor G4 y 16 gigas de RAM

Todavía tendremos que esperar un tiempo hasta la llegada del Google Pixel Fold 2 (y, de hecho, más adelante en esta misma noticia abordaremos este punto y los diversos escenarios posibles), pero personalmente reconozco que es uno de los anuncios que más ganas tengo de que se produzcan. Y, esto también lo he dicho ya anteriormente, me haría especialmente feliz que la compañía del buscador se animara a traerlo al mercado español, si bien entiendo que esto es un tanto complicado, pues el mercado de smartphones plegables todavía no es especialmente amplio en nuestro país.

Como seguramente recordarás, Google presentó la primera generación del Pixel Fold el pasado mes de mayo, durante el Google I/O 2023, un dispositivo que compite directamente contra el gran referente de su factor de forma, el Galaxy Z Fold, y tras su lanzamiento, pude leer algunas reviews estadounidenses en las que valoraban esta apuesta de manera bastante positiva. No es un dispositivo perfecto, claro (¿acaso existe alguno, de cualquier tipo, merecedor de dicha calificación?), pero en general parece que Google hizo un buen trabajo para su desembarco en este mercado.

Debemos recordar, ahora, dos puntos clave de las especificaciones técnicas del primer Pixel Fold:

SoC : Google Tensor G2.

: Google Tensor G2. Memoria RAM: 12 gigabytes LPPDR5.

Con estos dos puntos presentes ya tenemos todo lo necesario para valorar la información que publica, en exclusiva, Android Authority, y es que una fuente ha filtrado que Google trabaja en un Google Pixel Fold 2 equipado con un SoC Tensor G4, y con nada menos que 16 gigabytes de memoria RAM. El segundo punto es interesante, pues apunta a un mejor rendimiento, pero donde se encuentra la parte más sustancial es, sin duda, en la elección del SoC.

Seguro que ya has reparado en ello: efectivamente, de confirmarse esta filtración Google se saltaría una generación de su integrado, el Tensor G3, pasando directamente del G2 al G4, un chip que apunta a poner el foco, aún más que sus predecesores, en las labores de cómputo propias de la inteligencia artificial. Esta premisa hace que, cuando aún tendremos que esperar a su lanzamiento, se vayan generando más expectativas alrededor de este todavía inédito Pixel Fold 2.

¿Y de cuántos meses estamos hablando? Como decía al principio, y como consecuencia de la elección de este SoC (de basarse en un G3 podríamos dar por sentado que se presentaría en mayo de 2024) son varios los posibles escenarios, que resumo a continuación:

Google I/O 2024 : esta es la primera opción que habrá venido a la cabeza de muchos. Dado que la primera generación se presentó en el evento para desarrolladores de 2023, una frecuencia de renovación anual nos llevaría a que el Google Pixel Fold 2 se presente en mayo de este año, en la inauguración del evento. Lo más llamativo sería, eso sí, que la compañía adelantara la llegada al mercado del SoC de los Pixel 9 a mayo, en vez de reservarla para octubre, con sus smartphones de bandera.

: esta es la primera opción que habrá venido a la cabeza de muchos. Dado que la primera generación se presentó en el evento para desarrolladores de 2023, una frecuencia de renovación anual nos llevaría a que el Google Pixel Fold 2 se presente en mayo de este año, en la inauguración del evento. Lo más llamativo sería, eso sí, que la compañía adelantara la llegada al mercado del SoC de los Pixel 9 a mayo, en vez de reservarla para octubre, con sus smartphones de bandera. Presentación Google Pixel 9 : seguramente la conclusión del escenario anterior te haya llevado a plantearte esta otra posibilidad. ¿Y si Google decide unificar la presentación de su nueva generación en el evento de octubre? De este modo, Pixel 9, Pixel 9 Pro y Pixel Fold 2 (todos equipados con un Tensor G2) debutarían de la mano, y Google solo se reservaría para más adelante, probablemente para mayo de 2025, el Pixel 9a.

: seguramente la conclusión del escenario anterior te haya llevado a plantearte esta otra posibilidad. ¿Y si Google decide unificar la presentación de su nueva generación en el evento de octubre? De este modo, Pixel 9, Pixel 9 Pro y Pixel Fold 2 (todos equipados con un Tensor G2) debutarían de la mano, y Google solo se reservaría para más adelante, probablemente para mayo de 2025, el Pixel 9a. Google I/O 2025: no olvidemos, eso sí, que nadie nos ha confirmado oficialmente que los Pixel Fold se vayan a renovar anualmente. Es algo que hemos dado por supuesto por una serie de factores, pero quizá Google haya decidido conceder más recorrido comercial a su primera generación. En tal caso, si de momento se plantean ciclos de dos años, puede que tengamos que esperar al evento para desarrolladores de mayo de 2025 hasta que se produzca esta renovación. No obstante, en contra de esta posibilidad veo que coexistirían en el mercado, durante algo más de medio año, los Pixel 9 con SoC Tensor G4 con el plegable de primera generación, motorizado con un G2. Es decir, que un dispositivo que pretende ser bandera, tendría un desfase de dos generaciones.

Personalmente, me inclino por las dos primeras, retrasar el lanzamiento del Pixel Fold 2 hasta mayo de 2025 sería dejar un espacio temporal demasiado amplio. Un año, en el caso del primero, o un año y medio en el caso del segundo, me parecen plazos mucho más razonables. Y arriesgándome un poco más en el pronóstico (y es muy probable que erróneamente), le veo más sentido a que Google apueste por un ciclo de un año. Es cierto que adelantaría la presentación del Tensor G4 a mayo, en vez de reservarla para el anuncio de los Pixel 9 en octubre, pero es que estamos hablando del que sería el tope de gama absoluto de la casa, por lo que tiene sentido que sea también el que marque el debut de la nueva generación del SoC.