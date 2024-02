iOS 18 inspirado, visualmente, en VisionOS: un interesante rumor

Todavía faltan meses para su presentación, y aún más para su llegada, pero en este punto iOS 18 ya apunta a ser una de las actualizaciones más interesantes en años, sino de toda su historia, del sistema operativo del iPhone. Como ya dio a entender el propio Tim Cook en una reciente presentación de resultados, la inteligencia artificial va a jugar un papel clave para Apple en 2024, y desde hace ya meses son bastantes las filtraciones que nos avisan de que iOS 18 no será el único protagonista a este respecto, pero sí el principal.

Durante bastante tiempo, gran parte de los equipos de ingeniería de Apple han estado especialmente volcados en Apple Vision Pro, el ordenador espacial/visor de realidad aumentada presentado en junio del año pasado y que, justo hoy hace una semana, salió a la venta en Estados Unidos. Y, por otra parte, en Cupertino también han tenido que ponerse las pilas en lo referido a inteligencia artificial, tras un 2023 en el que muchas tecnológicas han puesto el foco en esta tecnología, mientras que Apple parecía haberla dejado de lado, pese a que había informes de que ya estaban trabajando en ello.

Esta combinación se traduce, como también se viene adelantando desde hace meses, en que los iPhone 16 apuntan a ser una actualización menor, algo que aún sin haberse confirmado oficialmente, ya ha penalizado la cotización de Apple en bolsa (que, no obstante, sigue siendo espectacular). ¿Y qué es lo que puede hacer Apple al respecto? Pues reforzar aún más la imagen de innovación del iPhone por la vía del software, y a este respecto el aspecto visual juega un papel bastante importante.

Es aquí donde encaja, y bastante bien, el llamativo rumor del que se hace eco MacRumors y que, eso sí, debemos tomar con cierto escepticismo, pues su fuente tiene un historial de aciertos, pero también de errores al adelantar información sobre Apple. ¿Y qué es lo que nos cuentan? Pues que Apple llevará elementos de diseño de visionOS, el sistema operativo de Apple Vision Pro, a iOS 18, a lo que sumará algún otro elemento de otros sistemas operativos de la casa, como la nueva barra de navegación de la app Apple TV de tvOS 17.2.

Desde hace ya unos cuantos años, especialmente desde que abandonó el skeumorfismo, Apple ha buscado diseños cada vez más limpios y sencillos, y a este respecto a sentado precedente para el resto de la industria. Con este cambio, sin embargo, tendería de nuevo a diseños más densos, con cajas sombreadas, profundidad, etcétera. Y eso es lo que me hace dudar un tanto de si este rumor será real o no. No obstante, es cierto que Apple revisa su paradigma visual cada cierto tiempo, y quizá en este momento haya decidido poner el foco en la experiencia de visionOS.