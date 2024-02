Tim Cook confirma que 2024 será el año de la IA para Apple

Hace unas horas, al hablar de los hipotéticos planes de Apple en lo referido al esperado iPhone plegable, recordaba que en Cupertino no suelen adelantar en qué están trabajando hasta que llega el momento de presentarlo. Eso no significa, claro, que logren mantener el secreto, pues de hecho estamos hablando de la que, probablemente, la empresa tecnológica que experimenta el mayor volumen de filtraciones, y también la que ve un mayor número de rumores y análisis más o menos acertados de sus planes de futuro.

Ahora bien, que no sea la política habitual de la casa no significa que nunca haya ocurrido. En ocasiones, y por diferentes razones, sí que hemos visto a Apple adelantar en qué estaban trabajando antes de que el producto, servicio o lo que sea ya estuviera más o menos listo para la acción. Y no, no me refiero al registro de patentes, marcas y demás, pues no siempre lo registrado termina formando parte de un futuro dispositivo. No, me refiero a lo que la compañía, en boca de sus directivos, indica en cualquier tipo de documento y/o evento oficial.

Tal es el caso, y esto es común a cualquier empresa cotizada, de las presentaciones de resultados a los accionistas. Aunque su principal razón de ser es, como su propio nombre indica, realizar una presentación de las cuentas de los últimos meses, estas presentaciones también suelen ser empleadas para mantener el interés de los inversores, y en esto juegan un papel clave los planes de futuro de las compañías. Y es en este punto, claro, en el que de vez en cuando nos encontramos con avances interesantes que además se convierten en confirmaciones oficiales.

Así, según podemos leer en Gizmodo, Tim Cook confirmó, en una reciente presentación de resultados, que Apple pondrá el foco en la inteligencia artificial este 2024. En primer lugar afirmó que existe una “gran oportunidad para Apple con la IA generativa y la inteligencia artificial”, pero la clave llegó con dos afirmaciones posteriores:

«Mirando hacia el futuro, continuaremos invirtiendo en estas y otras tecnologías que darán forma al futuro […] «Eso incluye la inteligencia artificial, a la que seguimos dedicando una enorme cantidad de tiempo y esfuerzo, y estamos entusiasmados de compartir los detalles de nuestro trabajo en curso en ese espacio a finales de este año«.

Obviamente no desarrolló más los planes, pero como ya te hemos ido adelantado desde hace un tiempo, podemos esperar que los mayores avances en este sentido se produzcan en iOS 18, tanto en la esperada mejora de Siri, como en la llegada de otras funciones repartidas por las apps y elementos del sistema operativo. De este modo, al tiempo, Apple responderá a la tendencia del mercado a poner mucho foco en la inteligencia artificial, y además aportará más valor a la próxima generación de iPhone que, según varias fuentes, apunta a no suponer un importante salto frente a la actual.