iOS 18 será la mayor actualización de su historia

Aún faltan unos meses para que se produzca la presentación de iOS 18 y además, por razones obvias, en la actualidad estamos muy, muy pendientes, de la llegada de iOS 17.4 y del grifo que se abrirá con la misma. Aunque, por su impacto, más que un grifo deberíamos hablar de una tubería con el diámetro de un oleoducto, si bien todavía estamos pendientes de comprobar el impacto que tendrán las limitaciones establecidas por Apple para que, al final, el contenido de dicho gran tubo fluya con mayor o menor caudal y presión.

Hablo, por supuesto, de la adaptación forzosa del sistema operativo de Apple a la Ley de Mercados Digitales (DMA, por sus siglas en inglés), que se hará efectiva con el despliegue de iOS 17.4, y que acabará con muchas de las restricciones impuestas por los de Cupertino prácticamente desde los mismos orígenes del iPhone. Cambian sustancialmente las reglas de juego, y son muchas las empresas que han estado esperando que esto ocurriera, por lo que sin duda empezarán a sacarle partido a estos cambios más pronto que tarde.

Ahora bien, recordemos que los cambios se circunscriben, exclusivamente, al espacio común europeo, y que Cupertino ya ha confirmado que no entra en sus planes el llevarlos a otras geografías, por lo que fuera de la UE iOS 17.4 será una actualización más, no algo especialmente destacable. Y esto, claro, nos ayuda a entender que al otro lado del charco tengan más interés en saber qué es lo que traerá el futuro salto generacional, es decir, iOS 18.

The latest on iOS 18 from the Q&A section of Power On: I’m told that the new operating system is seen within the company as one of the biggest iOS updates — if not the biggest — in the company’s history. Stay tuned for more. https://t.co/w2Lt7itezV

— Mark Gurman (@markgurman) January 28, 2024