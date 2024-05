Ghost of Tsushima es retirado de Steam para los países sin acceso a PlayStation Network

Parece que Sony ha decidido no aprender nada y hacer oídos sordos ante el escándalo que le ha obligado a retirar PlayStation Network (PSN) de la versión de Helldivers 2 disponible en Steam, ya que la compañía de origen japonés ha tomado la decisión de retirar la versión de Ghost of Tsushima Director’s Cut para la misma plataforma en los países que no tengan acceso al mencionado PSN.

Para la gente que ha estado desconectada últimamente, la versión de Helldivers 2 disponible en Steam recibió la semana pasada un brutal bombing de más de 100.000 reseñas negativas debido a que empezó a requerir una cuenta de PlayStation Network. Esto, además de la molestia de tener que lidiar con un cliente adicional entre Steam y el juego, hacía que Helldivers 2 no pudiera ser jugado en muchos países en los que PSN no opera, así que estos se quedaron sin poder acceder al juego. Es cierto que Sony avisó con antelación que iba a requerir PSN tiempo después de empezar a comercializar Helldivers 2 en Steam, pero como suele ser habitual, la mayoría no leyó la letra pequeña.

El escándalo con Helldivers 2 llegó tan lejos que Sony tuvo que rectificar y retirar PSN, sin embargo, parece que la compañía ha decidido no aprender nada de aquello, sobre todo viendo que ha preferido retirar Ghost of Tsushima Director’s Cut para Steam en los países que no tienen acceso a PlayStation Network, o al menos así ha quedado registrado en StemaDB. Esta decisión posiblemente tenga que ver con el hecho de que la plataforma de Valve se posicionó a favor de los usuarios cuando el escándalo en torno a Helldivers 2 empezó a tener repercusión, llegando incluso a aceptar devoluciones fuera de plazo. PSN es requerido para el multijugador según la página de Ghost of Tsushima Director’s Cut en Steam, pero viendo el precedente del otro juego mencionado en esta entrada, no se puede decir que eso tenga mucho sentido.

En resumidas cuentas y viendo los antecedentes, parece que Sony ha decidido aprender siguiendo el camino de los necios. Viendo que Helldivers 2 puede ofrecer online cruzado entre PlayStation 5 y Steam sin necesidad de PlayStation Network, el empecinamiento de poner su cliente en los juegos vendidos a través de la plataforma de Valve solo responde a una política de vendor lock y anticonsumidor por su parte.

Si PSN sigue cuando Ghost of Tsushima Director’s Cut salga al mercado, es muy probable que le caiga encima una campaña de bombing de reseñas negativas. Si Valve vuelve a posicionarse a favor de sus usuarios, cosa que apunta será así, veremos si los lanzamientos de videojuegos de PlayStation en Steam tienen los días contados.