Seguramente recordarás que, hace tan solo dos días, supimos de una prueba que había permitido instalar ChromeOS en un dispositivo con Android, más concretamente en un smartphone Pixel, y que además no era un experimento llevado a cabo por un particular, sino una prueba llevada a cabo por la propia Google. Además, que saliera a la luz a puertas de la celebración del Google I/O 2024, hizo que algunas personas esperaran algún anuncio en este sentido, algo que finalmente no ocurrió, como puedes ver en nuestro repaso a lo que nos mostraron sobre el futuro de Android.

Sé que esto puede no parecer interesante para muchas personas, pero como expuso a la perfección mi compañero Juan en la noticia en la que se hacía eco de dicha prueba, la posibilidad de que un smartphone cuente con un sistema operativo de escritorio, combinada con su posibilidad de conectarse a un monitor externo (así como a un teclado y un ratón, claro), podrían convertir un dispositivo, como los smartphones Pixel, en un ordenador de bolsillo que, conectado a dichos periféricos, también podría emplearse como un ordenador de sobremesa para tareas no demasiado exigentes.

Parece, sin embargo, que esta posibilidad no forma parte de los planes de futuro, pues según leemos en 9to5Google, la ejecución de ChromeOS en un smartphone Pixel con Android fue solo una prueba de concepto, que se desarrolló con el fin de demostrar la fiabilidad y seguridad que puede proporcionar Android al emplear máquinas virtuales. Para una prueba como ésta, tiene todo el sentido que optaran por ChromeOS, pues hablamos de un sistema operativo bastante ligero y que, por lo tanto, no se ve especialmente limitado por las prestaciones de un smartphone.

Android in the streets, Chrome OS in the sheets.

Here’s Chrome OS running in a virtual machine on Google’s Pixel Tablet. Stylus, keyboard, and mouse input work, according to the person who shared this photo (skiman10). pic.twitter.com/alnx97P4kV

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) May 16, 2024