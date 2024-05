UnCrush, la respuesta de Samsung al Crush! de Apple

La de Apple y Samsung nunca ha sido la mejor de las relaciones y, gracias al tamaño de ambas tecnológicas, sus encontronazos han sido bastante sonados en más de una ocasión. El pico de las hostilidades se alcanzó con el enfrentamiento judicial protagonizado por ambas en Estados Unidos durante buena parte de la década pasada (se prolongó entre 2011 y 2018, y estuvo a punto de bloquear las ventas de determinados dispositivos en EEUU).

Desde entonces la situación ya no es tan tensa, pero eso no significa que ahora todo sea cordialidad entre ambas. Es cierto que Samsung se encuentra entre los proveedores de Apple, pero claro, las fricciones se centran con la división responsable, claro, de los dispositivos con los que comparte mercado. Es ahí donde la sangre no llega al río, pero sí que se aprovechan las ocasiones para, con más o menos tino, aprovechar todas las oportunidades que surgen para tirar alguna que otra pulla al contrario (es cierto, eso sí, que Samsung es más activa que Apple en este sentido).

Como recordarás, la semana pasada Apple presentó sus nuevos iPad Pro 2024, una actualización bastante interesante que, no obstante, quedó un tanto deslucida por la polémica generada alrededor de Crush!, una pieza de vídeo en la que pretendía representar cómo habían logrado integrar todo tipo de herramientas creativas dentro de su tablet, algo para lo que recurrieron a una metáfora sin duda efectiva, pero considerada irrespetuosa con la creatividad y sus herramientas por muchos. Y tanto impacto provocó que, como te contamos la semana pasada, Apple tuvo que pedir disculpas. Este es el polémico vídeo, por si no lo viste en su momento:

Pues bien, Samsung ha decidido sacar cierto rédito del error de comunicación cometido por Apple, y cuando apenas se cumple una semana desde que se iniciara la polémica, han creado un vídeo para promocionar sus Galaxy Tab S9, una pieza de vídeo en la que también apelan a la creatividad, pero lo hacen teniendo bastante en cuenta la sensibilidad demostrada por muchos creativos cuando ven sus herramientas de creación destrozadas en una prensa hidráulica industrial. La pieza, como no podía ser de otra manera, se llama UnCrush, y lo puedes ver a continución:

Como puedes comprobar, el vídeo de Samsung simula iniciarse justo en el mismo espacio en el que ha tenido lugar el de Apple, pero en este caso en vez de destruir más, nos encontramos con los restos de la «masacre», entre los que aparece una guitarra rota que, aún así, todavía está en condiciones de funcionar. El mensaje, en este punto, ya es más que evidente, pero es que Samsung se reserva una última pulla para Apple en el mensaje que se muestra casi al final del vídeo, «Creativy cannot be crushed», es decir, la creatividad no se puede aplastar.

Es obvio que Apple no quería representar la destrucción de la creatividad, muy al contrario, pretendían ensalzar el potencial creativo de sus iPad Pro. Sin embargo, también es indudable que no valoraron correctamente el efecto que provocaría mostrar la destrucción de todos los elementos que se mostraban en su vídeo. Ahora, Samsung ha sabido sacarle partido con esta «respuesta» que, si bien no deja de ser una acción de comunicación, al igual que la de Apple, sí que muestra que han sabido estar bastante «despiertos» y, por lo tanto, se han apuntado un buen punto.

