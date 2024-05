Project Astra, de Google, llegará a finales de año

De todo lo mostrado por Google en el Google I/O 2024, sin duda lo que más me sorprendió fue Project Astra, de momento un prototipo en el que están trabajando, pero que nos acerca a lo que serán los asistentes digitales basados en inteligencia artificial de próxima generación. Resultó además, especialmente interesante, que esta revelación se produjera tan solo 24 horas después de que OpenAI anunciara GPT-4o, un nuevo modelo multimodal que, con su modo de voz, también nos mostró una señal bastante clara del camino que van a seguir los asistentes digitales a corto y medio plazo.

Ambas revelaciones han hecho pensar a muchas personas en Her, la sensacional distopía de Spike Jonze en la que un sistema operativo, cuya interfaz es un asistente basado en inteligencia artificial, que parece más humano que muchos humanos, lo que permite proporcionar una experiencia de interacción increíblemente natural. No parece casual, en absoluto, que ambas tecnológicas optaran por presentar unas IAs con una interfaz de comunicación que recuerda, con mucho, a la emulada por Scarlett Johansson en la película.

En una reflexión al respecto del anuncio de OpenAI y las reacciones al mismo, me pareció importante aclarar que lo que hemos visto hasta ahora está, todavía, lejos de lo que nos mostró Her, si bien es cierto que con las novedades de Gemini Pro y su nueva ventana de contexto de un millón de tokens, que antes de final de año podría duplicarse (sí, una VdC de dos millones de tokens), una limitación técnica bastante importante en este sentido empieza a serlo un poco menos. Aún así, todo apunta a que en el corto plazo tendremos interacciones mucho más profundas y ricas en contenido, pero que no se establecerá una única conversación con contexto ad infinitum, como la que podemos tener entre humanos.

Según leemos en MIT Technology Preview, Project Astra de Google debutará a finales de este mismo año, lo que confirma que pese a tratarse, todavía, de un prototipo, su desarrollo ya se encuentra bastante avanzado, algo que pudimos colegir al ver el vídeo que nos mostraron y que encuentras sobre este párrafo. Obviamente, las demos se llevan a cabo en condiciones bastante controladas, pero incluso así, el resultado que nos mostraron fue bastante asombroso.

La semana que viene tendrán lugar dos eventos de Microsoft, por lo que cabría esperar que nos mostraran algo en este sentido, pero a día de hoy esto no parece especialmente probable. Más expectativas, en este sentido, podemos depositar en la WWDC 2024 de Apple, que tendrá lugar el próximo mes de junio y en la que esperamos una gran renovación de Siri, que además podría llegar de la colaboración suscrita entre Apple y OpenAI, y que podría basarse precisamente en GPT-4o.