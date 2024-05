No conectes Windows XP a Internet, lo matará

La inmensa mayoría guardamos un excepcional recuerdo de Windows XP. Es cierto que tardó un tiempo hasta llegar a ser tan robusto, seguro y fiable como lo recordamos, y también es cierto que su predecesor, Windows Me, le puso fácil lo de dejar buen recuerdo, puesto que incluso el sistema operativo de un vídeo VHS de finales de los 80 luciría fenomenal en comparación con Windows Me. Pero, sea como fuere, aunque también haya sombras en su expediente, nadie nos va a arruinar el recuerdo que tenemos de Windows XP como uno de los mejores sistemas operativos de Microsoft.

Como recordaba hace un momento, XP fue el sucesor de Windows Me y, a su vez, fue sucedido por Windows Vista (otro de infame recuerdo…). Llegó al mercado en octubre de 2001 y su sucesor lo hizo en enero de 2007, aunque dado el altísimo grado de implantación que alcanzó, su ciclo de vida extendido se alargó nada menos que hasta el 8 de abril de 2014, lo que permitió que muchos de sus usuarios dieran el salto directamente a Windows 7, ahorrándose Vista (del mismo modo que vimos a usuarios pasar de 7 a 10, saltándose 8 y 8.1).

Aunque ya sabíamos del malware desde la década de los 80, el despertar de la conciencia global con respecto a los riesgos de la ciberseguridad se produjo durante la primera década de este siglo, algo a lo que contribuyó sustancialmente la enorme expansión de Internet. De repente, casi de un día para otro, todos estábamos conectados a Internet, y un buen día recibimos un correo de una persona que nos decía que nos quería (en inglés, eso sí) y, antes de darnos cuenta, ya no podíamos abrir muchos de nuestros archivos.

En aquellos tiempos, la combinación del sentido común con las funciones de seguridad de Windows XP, en combinación con una configuración adecuada y un par de herramientas de seguridad eran, por lo general, suficiente para enfrentarse a las amenazas. Sin embargo, en los años transcurridos desde entonces, la situación se ha recrudecido sustancialmente, tal y como pudo comprobar el youtuber Eric Parker, que hizo la prueba de conectar una instalación de Windows XP en una máquina virtual a Internet.

Fue solo cuestión de minutos que el malware empezara a inundar el sistema, e incluso la instalación de una versión legacy de Malwarebytes fue totalmente incapaz de enfrentarse a todos los patógenos que, como pirañas en un estanque de carne picada, no dudaron en darse un pantagruélico festín a costa de un pobre Windows XP, que sin duda se vio más que desbordado por el nivel de maldad de estos tiempos modernos.

Precisamente esta mañana he visto el tweet que puedes ver sobre este párrafo, y sin duda me parece que encaja a la perfección en este caso. ¿Tienes ganas de volver a disfrutar de la experiencia de un sistema operativo clásico? Excelente, tienes muchas opciones para ello. Pero, de ninguna manera, en ningún caso, se te ocurra conectarlo a Internet. Claro que, si decides hacer caso omiso de esta recomendación, por favor, no dudes en contarnos tu experiencia en los comentarios.

Más información