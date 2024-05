‘Ghost of Tsushima Director’s Cut’ es un éxito en Steam y logra superar un récord de un título de PlayStation

El debut de Ghost of Tsushima Director’s Cut en PC en general y en Steam en particular ha despertado expectación para ver cómo era recibido después de la imposición de PlayStation Network (PSN), servicio que es obligatorio para usar el multijugador. Esta situación permite ejecutarlo en la Steam Deck debido a que se trata de un título principalmente monojugador, pero con el precio de que ha sido retirado de muchos países debido a que PSN no está operativo en ellos.

Cuatro días después de su estreno, Ghost of Tsushima Director’s Cut puede presumir de haber logrado el pico de jugadores simultáneos en Steam de un título orientado al monojugador de PlayStation. Según datos proporcionados por SteamDB, el juego de Sucker Punch Productions portado por Nixxes alcanzó los 77.154 jugadores simultáneos el día de ayer, por lo que ha superado los 73.529 que logró en su momento el port de God of War 2018. Obviamente, el récord absoluto de un juego de PlayStation en Steam lo tiene Helldivers 2, con un pico de 458.709 jugadores, pero se trata de un juego centrado en el online.

Sin embargo, que un juego haya tenido aparentemente buenas ventas en su arranque no quiere decir necesariamente que hay sido bien recibido por el público. Aquí nos encontramos con un 88% de reseñas positivas en Steam, lo cual no está nada mal, pero también podría ser algo mejor. La mayoría de las reseñas positivas se centran en agradecer la existencia del port a PC, mientras que las negativas se centran en la presencia de PSN y en casos particulares de usuarios a los que el juego no les inicia o les funciona mal por alguna razón.

Nixxes, que es la desarrolladora experta en ports para PC que está debajo de PlayStation, ha hecho un trabajo aparentemente bueno si tenemos en cuenta que los requisitos de sistema son bajos para los tiempos en los que estamos; la presencia de DLSS 3, FSR 3 y XeSS; y que permite combinar DLSS Super Resolution con AMD Fluid Motion Frames, lo que delata un intento de llegar a la máxima cantidad de público posible independientemente del hardware que utilice. De hecho, en nuestro análisis técnico hemos podido confirmar los resultados de ese trabajo, pero avisando que los 16GB de RAM como mínimo son altamente recomendables para tener una experiencia óptima.

En resumidas cuentas y al menos en su estreno, Ghost of Tsushima Director’s Cut ha sido un éxito en Steam. Viendo el tema de PSN y la limitación que acarrea, no solo a nivel de los países que opera, sino por el hecho de ser un vendor lock en sí mismo que perjudica a cualquier usuario que compre el juego, uno llega a preguntarse si hace falta concienciar al respecto.