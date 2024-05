Opera integra Google Gemini en Aria

El interés de los responsables del navegador Opera por la inteligencia artificial no tiene límite. Ya lo demostraron, a principios del año pasado, cuando menos de una semana después de que Microsoft presentara el nuevo Bing (ahora Copilot) con inteligencia artificial, y la integración de la misma en Microsoft Edge, anunciaron que ellos también iban a llevar la IA a su navegador, primero integrándola en su barra lateral, pero también añadiendo otras funciones basadas en la misma.

El movimiento no fue inmediato, aunque esto es comprensible. Recordemos que no hablamos de una gran corporación y que, por lo tanto, los recursos con los que cuenta son limitados. Pese a ello, poco más de un mes después ya empezamos a ver los primeros avances en ese sentido y, desde entonces, la llegada de nuevas funciones de inteligencia artificial a Opera ha sido una constante, y todo apunta a que sus planes en este sentido no se detendrán ni a corto ni a medio plazo.

Los avances más recientes e interesantes en este sentido, se se han producido los últimos meses, han sido la integración en Aria de múltiples LLM que podemos emplear en local, una variante limitada pero muy cómoda de lo que nos ofrece LM Studio, y más recientemente la introducción de un nuevo modelo que permite generar imágenes, y que para tal fin se basa en el modelo Imagen 2, de Google Deep Mind, que ya se ha demostrado bastante efectivo.

En esta ocasión no nos encontramos ante una nueva función, sino ante la mejora de una ya existente pues, según publica The Verge, Opera ha sumado Google Gemini a Aria en todos sus navegadores. Y aquí un matiz importante, y es que parte de las novedades que hemos visto estos meses en este sentido, llegaban solo a Opera One, pero en este caso hablamos de un movimiento que se aplica a todas las versiones del navegador, incluida su versión específica para el mundo del gaming, Opera GX.

En este caso, eso sí, debemos tener en cuenta un aspecto importante, y es que hablamos de la versión estándar de Aria, que no nos permite elegir qué modelo queremos emplear, es la propia herramienta la que escoge, según su propio criterio, qué modelo es el más adecuado en cada ocasión. Si deseas poder seleccionar qué modelo emplear en cada momento y, eso sí, hacerlo en local, tendrás que emplear la versión de desarrollo (aquí te contamos cómo instalarla). Pero en ese caso, podrás utilizar Google Gemma, pero no Google Gemini.