Si YouTube te va muy lento no es culpa de Google, es tu bloqueador

Hace unos días empezaron a aparecer quejas de usuarios que decían que YouTube no solo les funcionaba muy lento, sino que además tenían problemas a nivel de interfaz y de respuesta. Cosas tan simples como hacer clic en un botón del reproductor multimedia podía convertirse en una odisea debido a la lentitud y al funcionamiento errático de la plataforma, y nadie sabía qué era exactamente lo que estaba ocurriendo.

Todo parecía indicar que esto podría deberse a un problema derivado de un nuevo intento de Google de luchar contra los bloqueadores de publicidad, y se empezó a culpar a esta de que YouTube funcionase tan mal y tan lento. La verdad es que, al final, resulta que la compañía de Mountain View es inocente, y que el problema está en una actualización que recibió AdBlock.

Dicha actualización en su versión 5.17.0 está produciendo un conflicto que es el que afecta al rendimiento y al correcto funcionamiento de YouTube. Habrá que esperar, por tanto, a que se libere una actualización que resuelva este problema.

Si utilizas YouTube con mucha frecuencia y te está desesperando la espera tranquilo, está confirmado que otros bloqueadores no están dando estos problemas, así que puedes dejar AdBlock y cambiarte a otro.

Mientras terminada de escribir este artículo he visto que algunas fuentes dicen que ya ha empezado a llegar la actualización de AdBlock que resuelve este problema, pero os puedo confirmar que no la he encontrado todavía como disponible, así que paciencia. No quiero terminar sin recordaros que aunque es cierto que YouTube lleva tiempo intentando hacer frente a los bloqueadores de publicidad al final su compañía principal, Google, se dio cuenta de que no puede hacerlo buscando siempre un choque frontal.

Por ello decidió recular en una de sus últimas medidas que, como os contamos en su momento, no hacía que YouTube fuese lento sino que lo bloqueaba directamente tras reproducir solo tres vídeos, obligándonos a quitar el bloqueador de publicidad si queríamos poder seguir utilizando el servicio. Precisamente por esto me pareció extraño que volvieran a tropezar dos veces con la misma piedra, y como podéis ver al final la culpa fue de un error dentro del propio AdBlock.