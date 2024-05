Windows 11 24H2 tendrá problemas con unidades NAS

Poco a poco, se va acercando la llegada de Windows 11 24H2, la próxima gran actualización de Windows, cuyo desarrollo ya se encuentra bastante avanzado. Y tanto es así que, tras el paso de versiones muy preliminares por los canales menos estables, la semana pasada te contábamos que ya ha aterrizado en el canal de vista previa, lo que significa que las versiones pre-finales (RC y RTM) ya no tardarán demasiado en estar pulidas.

Aún así, tendremos que esperar hasta otoño para que Microsoft inicie su despliegue, siguiendo de este modo el calendario que han empleado, desde hace ya algunos años, para las versiones del segundo semestre (H2) de su sistema operativo, modelo que se ha mantenido incluso después de la desaparición de las (H1), en los tiempos en los que eran dos las grandes actualizaciones que recibía el sistema operativo, más concretamente Windows 10.

Ya sabemos todo lo que nos espera, en lo referido a novedades, en Windows 11 24H2, y que Microsoft aún cuenta con varios meses para concentrarse en las pruebas de la actualización, con el fin de lograr que sea lo más estable y fiable posible. Buena parte de ese trabajo recae en los insiders, voluntarios que a cambio de probar lo último antes que nadie ceden (su) tiempo y (sus) recursos a Microsoft, en el que probablemente sea uno de los programas de pruebas participativos más exitosos del mundo.

Aún así, podemos esperar que se produzcan algunos problemas y, al menos, en este caso debemos agradecer el saberlo con tanta antelación. Y es que, según podemos leer en How to Geek, Windows 11 24H2 será incompatible con ciertas unidades de almacenamiento NAS, por lo que dejará de ser posible acceder a las mismas en remoto mediante SMB. Y, eso sí, en este caso es importante aclarar que no hablamos de un fallo, sino de una decisión consciente y sostenida.

¿Por qué? Pues porque, hasta ahora, Microsoft ha permitido en Windows las conexiones SMB sin firma, aunque esta función de seguridad lleva ya muchos años estando presente en el sistema operativo. Como podemos leer en un documento técnico de los de Redmond «La firma SMB (también conocida como firmas de seguridad) es un mecanismo de seguridad en el protocolo SMB. La firma SMB significa que cada mensaje SMB contiene una firma que se genera mediante la clave de sesión. El cliente coloca un hash de todo el mensaje en el campo de firma del encabezado SMB.»

El cambio que llega con Windows 11 24H2 es que, por seguridad, ya solo se permitirán las conexiones SMB con firma, pero hay unidades de almacenamiento NAS, especialmente las más antiguas, que no soportan esta función de seguridad, de modo que con la actualización de Windows, a no ser que sus fabricantes publiquen actualizaciones a tal efecto (lo que en algunos casos parece de lo más improbable), ya no podrá establecerse la conexión entre OS y dispositivo.

Así pues, y del mismo modo que ha ocurrido con los requisitos técnicos de Windows 11, nos volvemos a encontrar con una decisión de Microsoft que, en bastantes casos, puede forzar la obsolescencia de dispositivos. Y entiendo y valoro muy positivamente la preocupación de Microsoft por la seguridad, eso desde luego, pero al final esto es algo que debería quedar, al final, a la decisión del usuario, no ser decidido de manera unilateral por ellos.