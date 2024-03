Windows 11 24H2 ya está casi listo, pero aún tardará en llegar

Ya sabemos, desde hace bastante tiempo, que Windows 11 24H2 será la gran actualización del sistema operativo de Microsoft para este 2024. Es más, podemos decir que lo sabíamos desde que en Redmond abandonaran la política de publicar dos grandes actualizaciones anuales, algo que podemos entender que estuvo motivado, principalmente, por la enorme cantidad de problemas que se produjeron con algunas de esas actualizaciones. Mejor, sin duda, solo una (como ya vemos en otros muchos sistemas operativos) pero más pulida y, por lo tanto, menos problemática.

Así, y ya lo vimos el año pasado, Microsoft ha decidido que la actualización más importante del año se produzca a un lado o al otro del umbral del otoño, coincidiendo de este modo con las de macOS, Android, iOS y, aunque en este caso mantienen las actualizaciones cada seis meses, con Ubuntu. Así, ya podemos dar por sentado que las renovaciones mayores llegan de cara a la vuelta al cole, un momento del año elegido por muchas empresas, y también por muchas personas, para acometer nuevos proyectos, cambios, etcétera.

Ahora bien, que sus lanzamientos estén previstos para dichas fechas, no significa que todavía queden meses de trabajo para pulirlos. Sí que es lo que ocurre, por ejemplo, con Android, que como te contábamos hace unos días, acaba de ver publicada su developer preview 2, y también contamos con que Apple todavía dedicará unos meses hasta pulir el esperado iOS 18 con todas las novedades que promete traer, especialmente las relacionadas con la inteligencia artificial.

No es el caso, sin embargo, del sistema operativo de los de Redmond pues, según leemos en WindowsLatest, Microsoft tendrá lista la versión RTM de Windows 11 24H2 en cuestión de unos pocos días. Para quienes no sepan qué versión es ésta, aclarar que RTM son las siglas de Release to Manufacturers, que no es sino la versión del sistema operativo que reciben los fabricantes y ensambladores de sistemas para instalar en los dispositivos que, posteriormente, comercializarán.

¿Significa esto que Windows 11 24H2 llegará más pronto a los usuarios que 23H2 y 22H2, por poner dos ejemplos? Pues en realidad no, o no para la inmensa mayoría. De momento, esta versión RTM permitirá a los fabricantes y ensambladores poner a prueba su funcionamiento en los equipos que incluirán Windows 11 24H2, pues todavía hay margen de tiempo para subsanar los posibles problemas que puedan producirse con configuraciones concretas y demás.

Ahora bien, ¿por qué he dicho que no «para la inmensa mayoría»? Pues porque los rumores señalan que su debut se producirá de la mano de los primeros ordenadores equipados con integrados Snapdragon X Elite, cuyo lanzamiento se espera para verano, y que algunos filtradores sitúan tan pronto como en junio. En tal caso, si finalmente esto se confirmara, las personas que adquieran estos equipos sí que podrían empezar a utilizar Windows 11 24H2 antes que el resto. Eso sí, en tal caso es posible que algunas de sus funciones no estén disponibles desde el primer día.