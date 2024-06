Novedades VOD te trae los mejores estrenos de la semana en Apple TV+, Amazon Prime Video, Disney+, HBO Max, Netflix, SkyShowtime… Y, como ves, Godzilla está de regreso, así que no hay más que hablar… Aunque si no te interesa el bicho, tienes otras muchas cosas con las que amenizar tus sesiones frente a la pantalla.

Netflix

Netflix la lleva y lo que le ha costado. Además, lo hace con algo que no es suyo, aunque de momento solo ahí la vas a poder ver (al menos, a este lado del mundo). Me refiero a Godzilla: Minus One, claro. Y si no te interesa, lo dicho: tienes más cosas para ver… Pero aquí al rey de los monstruos se le respeta.

Por si aún no te habías enterado, Godzilla: Minus One es la última y exitosa adaptación del bicharraco nuclear por excelencia, una producción japonesa que sorprendió a propios y extraños a puntos insospechados… y no es una exageración. Esta es, posiblemente la película de Godzilla mejor valorada hasta la fecha y la única que ha conseguido hacerse con un Premio Osca (a los mejores efectos especiales, pero solo con que la tuvieran en consideración ya es algo insólito). Pues bien, ya puedes disfrutar de Godzilla: Minus One por streaming… si eres suscriptor de Netflix, eso sí.

¿No te van los montruos y prefieres algo más mundano? Eric es el estreno más destacado de la semana en lo que a contenido original se refiere. Se trata de una miniserie de drama y suspense en torno a la desaparición de un niño en los años ochenta con un aire a los True Detective que si bien no está entusiasmando, sí está gustando. Sus dos cartas de presentación, Benedict Cumberbatch en el papel protagonista y Abi Morgan (iver, * Split*) como creadora de la ficción.

Más contenidos exclusivos:

Bailar para el diablo: La secta de 7M en TikTok (T1). «Cuando varios bailarines de TikTok se unen a una empresa de gestión y a su iglesia, salen a la luz detalles inquietantes sobre el fundador y sus sombrías actividades.»

(T1). «Cuando varios bailarines de TikTok se unen a una empresa de gestión y a su iglesia, salen a la luz detalles inquietantes sobre el fundador y sus sombrías actividades.» Biónicos . «Dos hermanas compiten en salto de longitud en un futuro distópico en el que las prótesis robóticas han redefinido el deporte. Su rivalidad las lleva por un siniestro camino.»

. «Dos hermanas compiten en salto de longitud en un futuro distópico en el que las prótesis robóticas han redefinido el deporte. Su rivalidad las lleva por un siniestro camino.» Cómo cargarse el amor (T1). «Convencida de que su novio la engaña, Zoleka decide pillarlo con las manos en la masa… pero lo único que consigue es chafar su propia pedida de mano. ¿Logrará recuperar a su chico?»

(T1). «Convencida de que su novio la engaña, Zoleka decide pillarlo con las manos en la masa… pero lo único que consigue es chafar su propia pedida de mano. ¿Logrará recuperar a su chico?» Geek Girl (T1). «Harriet es una peculiar adolescente que siempre ha querido encajar, hasta que la descubre un importante agente de modelos y comprende que algunas personas han nacido para destacar.»

(T1). «Harriet es una peculiar adolescente que siempre ha querido encajar, hasta que la descubre un importante agente de modelos y comprende que algunas personas han nacido para destacar.» La vida que querías (T1). «Gloria por fin es feliz después de la transición y de estabilizarse… pero una vieja amiga reaparece con una impactante noticia y pone su vida patas arriba.»

(T1). «Gloria por fin es feliz después de la transición y de estabilizarse… pero una vieja amiga reaparece con una impactante noticia y pone su vida patas arriba.» Los colores del mal: Rojo . «Cuando el cadáver de una joven aparece en una playa de la Triciudad, en Polonia, el fiscal se une a la madre de la víctima en una impetuosa búsqueda de la verdad.»

. «Cuando el cadáver de una joven aparece en una playa de la Triciudad, en Polonia, el fiscal se une a la madre de la víctima en una impetuosa búsqueda de la verdad.» Ni una más (T1). «Cuando una joven de 17 años denuncia una agresión sexual en su instituto, una investigación trastoca su vida y pone a prueba sus relaciones.»

(T1). «Cuando una joven de 17 años denuncia una agresión sexual en su instituto, una investigación trastoca su vida y pone a prueba sus relaciones.» Una parte de ti. «Una adolescente trata de recomponer su vida en este emotivo y agridulce drama sobre el paso a la vida adulta después de haber perdido a un ser querido.»

Entra en catálogo:

A Part of You

Bienvenidos al Norte

Chabuca

El buen patrón

Fuerte Apache

Hasta el último hombre

Hércules

La niebla y la doncella

Masameer

Pájaros de papel

Rompiendo las reglas

Superagente Makey

Swoon

The Titan Games (T1)

Va a ser que nadie es perfecto

Amazon Prime Video

Amazon Prime Video llega con poca cosa y los más destacado son dos películas, aunque como sucede con Netflix, es más interesante a priori lo que se agencia como exclusivo, que lo que produce como original. A gustos, claro.

Contenidos exclusivos:

Muere, Hart 2: Doble o nada . «En esta secuela, Kevin Hart, convertido en la mejor estrella de acción del mundo, es víctima de un malvado y vengativo plan. Si quiere sobrevivir, debe conseguir la ayuda de su coprotagonista favorita y la de su excesivamente entusiasta asistente.»

. «En esta secuela, Kevin Hart, convertido en la mejor estrella de acción del mundo, es víctima de un malvado y vengativo plan. Si quiere sobrevivir, debe conseguir la ayuda de su coprotagonista favorita y la de su excesivamente entusiasta asistente.» Tratamos demasiado bien a las mujeres. «Remedios Buendía defiende su patria y luchará por ello por encima de todos. Este fatídico día del otoño del 45, un grupo de maquis a la fuga ha tenido la mala idea de tomar la estafeta donde Remedios, ilusionada, se prueba su vestido de novia. Hoy será el día en el que Remedios demostrará hasta donde puede llegar defendiendo sus valores.»

Entra en catálogo:

Atraco perfecto

Border

Cafarnaúm

Ceremonia secreta

Child in Danger

Compañía de las sombras

Contacto sangriento

Doce hombres sin piedad: Veredicto final

Earth Protectors

El Capitán

El campeón de Auschwitz

El decamerón

El guerrero americano

El guerrero americano 2: La confrontación

El mejor verano de mi vida

El robo del siglo

El tren del infierno

El último tango en París

Fantasías

Farm Days

Fast & Furious: Aún más rápido

Juegos de guerra

Kalifornia

King Leopold’s Ghost

La manzana de oro

La noche del cazador

La puerta del cielo

Las aventuras de Buckaroo Banzai

Little Monsters

Lock & Stock

Misplaced

No Ordinary Campaign

Papi

Pequeños – La Inocencia No Tiene Precio

Reggie

Retrato de una mujer en llamas

RoboCop

RoboCop 2

RoboCop 3

Senderos de gloria

Si todas las puertas se cierran

Some Be

Spiralis

Terminator: Salvation

The Owners (Los propietarios)

The Queen (La Reina)

Todos los días de mi vida

Top Gear (T19)

¡Tres amigos!

Trevor

Trip

True Appaloosa

Un largo adiós

Uncharted: Fuera del Mapa

Vidas rebeldes

Viento Sur

Winner

Max

Max se lo sigue tomando con calma, mientras reconstruye su catálogo en base al de HBO Max (no, todavía no han completado la transición de contenidos).

Contenidos exclusivos:

Auge y caída de Moviepass . «Una crónica de los orígenes, el ascenso meteórico y la implosión de la aplicación MoviePass para entradas de cine por suscripción.»

. «Una crónica de los orígenes, el ascenso meteórico y la implosión de la aplicación MoviePass para entradas de cine por suscripción.» El hombre sin corazón (Miniserie). «El hermano de Blanca Martínez aparece flotando en un fiordo sueco, lo que da comienzo a una serie de rompecabezas.»

(Miniserie). «El hermano de Blanca Martínez aparece flotando en un fiordo sueco, lo que da comienzo a una serie de rompecabezas.» Gaga Chromatica Ball. «Grabada en Los Ángeles, esta experiencia inmersiva nos ofrece a la Reina del Pop interpretando canciones icónicas ante 50 000 Little Monsters.»

Entra en catálogo:

Casablanca

Crazy, Stupid, Love

Cry Macho

El contable

Fiesta en casa

Harry el ejecutor

Harry el fuerte

Harry el sucio

Impacto súbito

La lista negra

Master Moley

Mula

Mystic River

Nasty: More Than Just Tennis

¿Qué mató a Maradona?

Sherlock: la novia abominable

Sin perdón

Videos Caseros

Wyatt Earp

Disney+

En cuanto a Disney+, otra que sigue al ralentí, aunque los amantes de los ochenta encontrarás de interés el documental que le dedican al genio de las marionetas (ojo: dirige Ron Howard).

Contenidos exclusivos:

Camden, un barrio icónico (Miniserie). «Ambientada en el corazón musical de Londres, Camden desvela historias inéditas sobre la influencia de este lugar en la vida y carrera de algunos de los artistas más icónicos.»

(Miniserie). «Ambientada en el corazón musical de Londres, Camden desvela historias inéditas sobre la influencia de este lugar en la vida y carrera de algunos de los artistas más icónicos.» Escalando el ártico con Alex Honnold (T1). «Alex Honnold dirige una expedición a Groenlandia para escalar un enorme acantilado marino de 1.000 metros e investigar las repercusiones del cambio climático en la región.»

(T1). «Alex Honnold dirige una expedición a Groenlandia para escalar un enorme acantilado marino de 1.000 metros e investigar las repercusiones del cambio climático en la región.» Jim Henson: La audacia de las ideas . «»Jim Henson: la audacia de las ideas» nos introduce en la mente de este creativo visionario, desde sus primeros años como marionetista en un canal de televisión local al legendario programa «Barrio Sésamo», entre otros muchos éxitos.»

. «»Jim Henson: la audacia de las ideas» nos introduce en la mente de este creativo visionario, desde sus primeros años como marionetista en un canal de televisión local al legendario programa «Barrio Sésamo», entre otros muchos éxitos.» La maldición de Molly McGee (T2). «La maldición de Molly McGee sigue a la exuberante adolescente Molly McGee y a un fantasma cascarrabias llamado Scratch. Cuando uno de los hechizos de Scratch fracasa, ambos quedan unidos para siempre.»

(T2). «La maldición de Molly McGee sigue a la exuberante adolescente Molly McGee y a un fantasma cascarrabias llamado Scratch. Cuando uno de los hechizos de Scratch fracasa, ambos quedan unidos para siempre.» La primera profecía. «En esta precuela de terror psicológico de las películas clásicas de «La profecía», una joven estadounidense es enviada a Roma para iniciar una vida de servicio a la Iglesia. Pronto encuentra una oscuridad que hace que se cuestione su fe y destapa una aterradora conspiración relacionada con el nacimiento del mal.»

Apple TV+

Contenidos exclusivos:

Sapo y Sepo (T2). «Basada en los adorados libros de Arnold Lobel. Sapo y Sepo no se parecen en nada. A Sapo le gustan las nuevas aventuras. A Sepo le gusta la comodidad del hogar. Sin embargo, a pesar de sus diferencias, siempre están ahí el uno para el otro, como deben estar los mejores amigos.»

SkyShowtime

Entra en catálogo:

Afterparty

Ágora

Cien años de perdón

El Niño

El cuaderno de Sara

Esperando a Dalí

No habrá paz para los malvados

Perdona si te llamo amor

Regresión

Movistar Plus+

Entra en catálogo:

Cuando termine la guerra

El caso del Sambre

Generación Matrix

Informe+. Reyes, sonrisa y leyenda

Lluvia ácida

Mercy

Suegros de alquiler. Agencia de engaños 2.0

Un cielo de plástico

Vida y muertes de Christopher Lee

Filmin

Entra en catálogo: