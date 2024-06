GOG.com ha anunciado que implementará a partir del 31 de agosto de 2024 una limitación en el almacenamiento de los ficheros almacenados en su nube, la cual será establecida en 200 megabytes por cada juego que soporte la sincronización de las partidas guardadas.

La razón del establecimiento de esta limitación no es difícil de adivinar, y es que los recursos de los que dispone CD PROJEKT son limitados. El aumento del tamaño de las partidas almacenadas en la nube hace que estas ocupen mucho espacio en sus servidores, así que no queda otra que establecer un límite para garantizar que la característica funcione para todos.

Hay que tener muy en cuenta la limitación en el almacenamiento en la nube que se impondrá en GOG.com a partir del 31 de agosto de 2024, ya que los usuarios que no hayan tomado medidas para respaldar pueden ver que el excedente ha sido eliminado de manera unilateral por parte de la plataforma. En primer lugar se eliminarán ficheros no necesarios que además no están relacionados con los juegos y luego los archivos de guardado más antiguos hasta ajustar el espacio hasta los 200MB establecidos por juego.

En comparación con lo anunciado por GOG.com, el portal GamingOnLinux explica que Steam no tiene un límite fijo y que eso más bien depende del juego, por lo que la cantidad puede ir desde unos pocos megabytes hasta superar el gigabyte. Si uno no quiere perder las partidas guardadas de algún juego de GOG.com con soporte para Windows o macOS, ya que GOG Galaxy no soporta Linux y por ende las partidas de los juegos nativos para ese sistema no pueden ser sincronizados en la nube al menos oficialmente, se recomienda encarecidamente dirigirse a la gestión de las partidas guardadas en la nube de GOG.com.

Sobre la capacidad de 200MB de almacenamiento en la nube por cada juego en GOG.com, este parece que se va a quedar corto para no pocos títulos. La imagen que hay en el artículo corresponde a lo que ocupan mis ficheros de guardado de Fallout: New Vegas Ulimate Edition. Ahora tengo unos 70 ficheros de guardado y apenas he avanzado en el juego. A eso hay que sumar que a nivel local soporta un máximo de 1.000 guardados, por lo que es obvio que no podré sincronizarlo todo a través de la nube. Esperemos que GOG.com mantenga los ficheros de guardado antiguos en local, aunque no los sincronice a través de la nube.