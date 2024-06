Esta misma semana adelantábamos su lanzamiento y aquí tenemos presentado oficialmente el Samsung Galaxy Watch FE. Un modelo con el que el gigante surcoreano abre un nuevo tipo de línea ya que es la primera vez que usa el apellido ‘FE’ (el Fan Edition conocido de sus móviles) en sus relojes inteligentes.

Samsung no ha esperado a su evento Unpacked para presentar su nuevo reloj económico. Seguramente para no restar protagonismo a la serie general Watch7 que allí será presentada (junto a los nuevos móviles plegables auriculares) y la impresionante versión ‘Ultra’ que será el tope de gama de su catálogo. El modelo que nos ocupa va directamente a la parte contraria, a la gama de entrada.

Samsung Galaxy Watch FE, más de lo mismo, pero barato

Las especificaciones generales de este FE no te van a emocionar porque se trata esencialmente de un Watch4 que tiene tres años de antiguedad. Monta una pantalla Super AMOLED de 1,2 pulgadas, con resolución nativa de 396 × 396 píxeles y la función AOD (Always On Display).

Está motorizado por el procesador Exynos W920 de 1,18 GHz desarrollado internamente por Samsung, combinado con 1,5 GB de RAM y 16 GB de almacenamiento interno. Dispone de una batería de 247 mAh y cuenta con conectividad inalámbrica Bluetooth 5.0 y un sensor BioActive para seguimiento de actividades de salud y deporte.

Aquí, el reloj desplegará potencial con funciones avanzadas para telemetría del sueño y salud cardíaca. El Watch FE puede detectar ritmos cardíacos anormales que sugieran fibrilación auricular y también detectar notificación de ritmo cardíaco irregular. También realizará un seguimiento de la composición corporal, el control de la presión arterial y el ECG. Para deportes, el reloj inteligente admite más de 100 entrenamientos diferentes.

Samsung ha renovado el cristal del Watch FE a un compuesto de zafiro y realmente esa es la única diferencia (en hardware) que encontrarás frente al Watch4. Además, no tiene el bisel giratorio de la versión Classic, pero sigue siendo un reloj elegante y atractivo. Estará disponible únicamente en un tamaño de 40 mm, en acabados de color negro, oro rosa y plata, y con nuevas correas de reloj que llevan costuras distintivas de la serie en azul y naranja.

Dicho todo lo anterior, el valor del Samsung Galaxy Watch FE lo vemos en su software y en su soporte, ya que, frente al Watch4 que dejará de ser soportado el año próximo, llegará con el One UI 5.0 y potenciales actualizaciones del sistema en el futuro. Su precio también es atractivo, 199 euros cuando llegue al mercado el 24 de junio.