Samsung estrena One UI 5 sobre Android 13 en los Galaxy S22

Samsung ha anunciado el despliegue de la nueva interfaz One UI 5 creada para Android 13, comenzando por la última versión de los terminales de gama alta Galaxy S22. Solo es el comienzo, porque Samsung prometió actualizaciones mayores para otras de sus series antes de la finalización de 2022.

Ya sabes que One UI 5 es la nueva versión de la capa superior de usuario que Samsung ha desarrollado sobre la base de Android 13. Comenzó a desplegarse hace unos días en Europa y también ha llegado a Estados Unidos con una implementación de Verizon que seguirán pronto el resto de operadores.

La interfaz incluye las novedades desarrolladas por Google para la versión regular de Android 13, como una barra de tareas mejorada para tablets; nuevos widgets de control de medios; seguridad mejorada; nueva funcionalidad para desarrolladores de aplicaciones; mejoras en la conectividad Wi-Fi y en general las mejoras en rendimiento y estabilidad con un buen número de errores corregidos.

Introducing One UI 5 – empowering you to customize your device, enhance productivity, and enjoy amazing experiences across devices and platforms. #OneUI5 #SDC22

Learn more: https://t.co/x6mSLPhxhD pic.twitter.com/Mb5K4Jpl8m

— Samsung Mobile (@SamsungMobile) October 24, 2022