Menos de una semana nos separa del lanzamiento de Elden Ring Shadow of the Erdtree, la esperadísima primera expansión de uno de los soulslike más relevantes y valorados. Algo más que comprensible y esperable por otra parte, pues no debemos olvidar que hablamos de un título firmado por FromSoftware, es decir, los creadores de la saga Dark Souls que, efectivamente, es la que le da nombre a este subgénero encuadrado dentro del género de los RPG.

El día elegido para su lanzamiento es el próximo viernes, 21 de junio, y ya se encuentra en preventa en Steam desde hace unos días por 39,99 euros. A estas alturas de la historia creo que ya estamos todos bastante concienciados al respecto, pero por si acaso, vuelvo con el recordatorio de rigor, ya sabes, que mejor dejar pasar unos días desde su llegada al mercado antes de comprar, por lo que pueda pasar. Además, en este caso, no hay oferta alguna asociada a la precompra, así que no te perderás nada.

En este caso, además, debemos tener en cuenta los precedentes propios, y es que el debut de Elden Ring en PC fue… bueno, digamos que mejorable. Y es que todo el excelente trabajo realizado por FromSoftware se vio comprometido por una importante falta de optimización. Es cierto, sí, que no tardaron mucho en resolver los problemas, y que a día de hoy funciona a la perfección, la duda es si en esta ocasión la optimización ya se habrá llevado a cabo o si, por el contrario, volverá a ser post-lanzamiento.

The minimum and recommended PC specifications for #ELDENRING Shadow of the Erdtree have been updated. pic.twitter.com/BQOOfB58mQ

— ELDEN RING (@ELDENRING) June 14, 2024