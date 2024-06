Lords of the Fallen 2 llegará en 2026 y va a enfadar a muchos fans

El equipo de CI Games ha confirmado que Lords of the Fallen 2 está en desarrollo, y que su lanzamiento se producirá en algún momento de 2026. No han dado una fecha concreta, así que podría llegar tanto a principios como a finales de dicho año, pero en cualquier caso no es una mala noticia, porque significa que estamos a unos dos años de distancia, aproximadamente.

Lords of the Fallen 2 llegará tanto a las consolas de la generación actual como a PC, y será publicado por la propia CI Games. Sin embargo, la versión para PC volverá a ser una exclusiva temporal de la Epic Games Store, una mala noticia que sin duda va a enfadar a muchos fans de esta franquicia. Como hablamos de una exclusiva temporal será solo cuestión de tiempo hasta que llegue a Steam, como ocurrió con la entrega actual.

El primer Lords of the Fallen fue una gran éxito gracias a su excelente ambientación, su cuidada dirección artística, su alta calidad gráfica y su excelente integración de mecánicas tipo «Souls». No aspiraba a ser un clon más de la conocida franquicia de From Software, supo diferenciarse y consiguió personalidad propia gracias al concepto de dos mundos entre los que podemos viajar gracias a la lámpara del umbral.

En su momento tuve dudas porque el juego llegó plagado de errores e hizo gala de una mala optimización. Esperé un tiempo a que lo parchearan y finalmente lo compré cuando estuvo de oferta. Os puedo confirmar que realmente merece la pena, porque ofrece una experiencia verdaderamente única y fresca dentro de los juegos tipo «Souls».

Todavía no tenemos detalles sobre Lords of the Fallen 2, así que no sabemos si será una continuación directa de la primera entrega o si se planteará como un juego totalmente nuevo centrado en narrar una historia completamente distinta. Lo que sí que podemos dar por seguro es que este volverá a utilizar el Unreal Engine 5, y debería tener unos requisitos de hardware muy parecidos a los del juego original.

Conforme se vaya acercando el momento del lanzamiento conoceremos más detalles de esta entrega. A nivel técnico el Unreal Engine 5 permite utilizar Nanite, que mejora en gran medida la calidad de la geometría, y Lumen, que mejora muchísimo la iluminación y se perfila como una solución híbrida de trazado de rayos que puede funcionar por software.