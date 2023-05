CI Games ha confirmado los requisitos de Lords of the Fallen para PC, un juego que ha generado mucho interés porque está basado en el motor gráfico Unreal Engine 5, y también porque combina de forma muy acertada un enfoque tipo Souls con un acabado y una dirección artística sobresalientes. No os voy a mentir, la verdad es que le tengo bastantes ganas.

Al tratarse de un juego basado en el motor gráfico Unreal Engine 5 los requisitos de Lords of the Fallen son más altos que los de un título de transición intergeneracional. Su lanzamiento está previsto para el 13 de octubre, pero solo llegará a PC, PS5 y Xbox Series X-S, puesto que la versión para PS4 y Xbox One fue cancelada.

Requisitos mínimos de Lords of the Fallen

Windows 10 de 64 bits.

CPU Intel Core i5-8400 o AMD Ryzen 5 2600.

8 GB de memoria RAM.

Tarjeta gráfica con 6 GB de memoria gráfica o más, tipo GeForce GTX 1060 o Radeon RX 590. Aquí hay un pequeño error de equivalencia, lo correcto sería una Radeon RX 580.

DirectX 11.

45 GB de espacio libre. Preferiblemente en SSD, aunque soporta HDD.

Con esta configuración podremos jugar en 720p con calidad baja, según los desarrolladores. No concretan tasa de fotogramas por segundo, pero entendemos que será a un mínimo de 30.

Requisitos recomendados de Lords of the Fallen

Windows 10 de 64 bits.

Procesador Intel Core i7-8700 o Ryzen 5 3600.

16 GB de memoria RAM.

Tarjeta gráfica con 8 GB de memoria gráfica, tipo GeForce RTX 2080 o Radeon RX 6700.

DirectX 12.

45 GB de espacio libre en una unidad SSD.

Con esa configuración el juego funcionará en 1080p y calidad alta, suponemos que a una media de 60 FPS, aunque no se especifica, así que no os lo puedo confirmar.

Si contamos con una configuración superior a nivel de tarjeta gráfica podremos jugar de forma óptima en 1440p. Para jugar en 2160p es muy probable que necesitemos una tarjeta gráfica muy potente, como una GeForce RTX 3080 o una Radeon RX 6800 XT.

Lords of the Fallen se puede precomprar en Steam por 59,99 euros en su edición normal. La edición «deluxe» tiene un precio de 69,99 euros. Como he dicho, llegará el 13 de octubre.