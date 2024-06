Qualcomm prepara versiones económicas del Snapdragon X Elite

El Snapdragon X Elite es la gran apuesta de Qualcomm para abrirse camino en el mercado de los portátiles ultraligeros con Windows 11. Los datos de rendimiento que ofreció la compañía de San Diego eran prometedores, pero como vimos hace tan solo unos días las primeras pruebas reales mostraban unas puntuaciones decepcionantes.

Hasta que no tengamos pruebas imparciales realizadas en análisis completos por parte de medios fiables no podremos empezar a sacar conclusiones, pero lo que está claro es que Qualcomm va muy en serio esta vez, y cuenta con el apoyo de Microsoft para convertir a los Snapdragon X Elite y Elite Plus en alternativas reales a los procesadores de Intel y AMD.

Los primeros equipos con Snapdragon X Elite y Snapdragon X Plus llegarán de la mano de gigantes como Microsoft, Dell, ASUS, HP, Lenovo, Acer y Samsung, y la propia Qualcomm ha confirmado que ambos chips también se utilizarán en PCs con diversos formatos y tamaños, lo que significa que tenemos una apuesta muy ambiciosa por parte de la compañía de San Diego, y que esta también tiene el apoyo de los OEMs.

El precio de partida de esos equipos será de 1.000 euros, pero Qualcomm ya está trabajando en versiones más económicas de sus SoCs para dar forma a nuevos ultraportátiles con un precio de venta mucho más bajo. Según el analista Ming-Chi Kuo el objetivo de la compañía sería dar vida a portátiles y PCs basados en sus Snapdragon con un precio de partida de entre 600 y 800 euros.

Esos dos rangos de precio posicionan dentro de lo que podemos considerar como gama media económica, un nivel muy concurrido y competitivo que es clave para Qualcomm si el objetivo del gigante es colocar una gran cantidad de equipos con sus chips Snapdragon, ya que es donde más unidades podría mover.

La primera versión económica del Snapdragon X Elite de Qualcomm podría llegar al mercado en 2025, y según Ming-Chi Kuo se conoce con el nombre en clave Canim. Este chip tendrá recortes a nivel de CPU y de GPU, y vendrá fabricado en el nodo de 4 nm de TSMC. Su NPU tendrá una potencia de 40 TOPs, y estará acompañada de 16 GB de memoria RAM, dos requisitos imprescindibles para poder mover Copilot+ en Windows 11.

Personalmente creo que entrar en la franja de los 600 euros sería todo un acierto por parte de Qualcomm. Sé por experiencia que ese es uno de los niveles de precio más demandados por los consumidores, y que actúa como una importante barrera psicológica y de presupuesto para muchos a la hora de comprar un nuevo portátil.