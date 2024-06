Paradox cancela el esperado Life by You

Tremendo jarro de agua fría para todos los jugadores, entre los que me incluyo, que esperábamos Life by You, un título que en el poco más de un año transcurrido desde que fue anunciado, en marzo de 2023, hasta ahora, ya había experimentado varios retrasos, pero que por fin parecía estar ya cerca de ver la luz. Así, nos encontramos frente a un movimiento que cuesta bastante entender, aunque si observamos el historial reciente de la compañía, quizá nos aclare un poco las cosas.

Pero empecemos por el principio. Por si no lo conocías, Life by You es era un simulador del vida, al estilo de Los Sims, pero que prometía aportar una importante evolución frente a la popular saga de Electronic Arts que, recordemos, no ha visto la llegada de una nueva entrega desde el lanzamiento de Los Sims 4, allá por septiembre de 2014. Es cierto que EA nos habló de Project Rene a finales de 2022, pero aún estamos a la espera. Por lo tanto, este título desarrollado por Paradox Tectonic y distribuido por Paradox Interactive prometía ser, a Los Sims, lo que Cities: Skylines fue en su momento a SimCity.

Su lanzamiento se anunció, inicialmente, para septiembre de 2023, pero unos meses antes tuvimos noticia del primer retraso, que lo aplazaba hasta principios de marzo de 2024. Y, cuando faltaba alrededor de un mes para que llegara la nueva fecha, se confirmó otro retraso que posponía su lanzamiento hasta el actual mes de junio. Después de eso, la última noticia que tuvimos, al inicio del pasado mes de mayo, es que Paradox confirmaba el lanzamiento de Life by You en junio. Por lo tanto, todo apuntaba a que podríamos terminar este mes disfrutándolo, pero a finales de mayo volvieron a surgir voces que hablaban de otro retraso…

Otro retraso era, por lo tanto, esperable, pero lo que ha ocurrido finalmente no, y es que Paradox ha cancelado de manera definitiva el proyecto de Life by You, tal y como podemos leer en este mensaje oficial. En el comunicado, firmado por Mattias Lilja, CEO adjunto de Paradox, se expresa lo difícil que ha sido tener que tomar esta decisión, pero que se ha hecho ante la duda de que fuera posible, en un plazo razonable, llevar el juego al nivel que se habían planteado. Reconoce lo bueno del trabajo hecho por la desarrolladora hasta ahora, eso sí, pero afirma que no quieren comprometer el compromiso de calidad que quieren establecer con sus clientes.

Esto, sin duda, es una noticia agridulce pues, como mencionaba al principio, se había suscitado muchísimo interés alrededor de este lanzamiento. Sin embargo, que a estas alturas una editora prefiera cancelar un proyecto a llevar al mercado un juego que no cumple los estándares marcados es, sin duda, algo digno de reconocimiento. Aunque, y no puedo evitar decirlo, me pregunto qué es lo que ha cambiado dentro de la casa, para que hace unos meses Life by You pareciera casi listo, y ahora parezca interminable y se cancele.

Bueno, he mentido, no me lo pregunto y, aunque no tengo constancia explícita de ello, sí que tengo bastante claro que la razón de este cambio tiene un nombre: Cities: Skylines 2, uno de los peores lanzamientos de Paradox, que terminó de cubrirse de gloria el pasado mes de abril, cuando la compañía decidió comercializar por 9,99 euros un DLC lamentable, pese a que ni siquiera han terminado de resolver los problema del juego base. Como ya te contamos entonces, finalmente tuvieron que dar marcha atrás por la presión, pero su imagen quedó bastante tocada, lo que sin duda ha obligado a una profunda revisión de sus estándares de calidad.